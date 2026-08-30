Este fin de semana se realizó el “Encuentro Federal de Mujeres Peronistas” en Valle Viejo, provincia de Catamarca. Del mismo participaron más de 1000 mujeres de todo el país, entre ellas la diputada nacional Cecilia Moreau, que destacó la importante de recuperar estos espacios “porque sin encuentro, no hay organización. Y sin organización, no hay posibilidad de transformación”.

El encuentro tuvo como eje debatir e intercambiar ideas que permitan pensar el presente y el futuro de las mujeres en la Argentina en torno a dos temas principales: el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral y la vida cotidiana; y el análisis de la soberanía económica, la deuda externa y el endeudamiento familiar.

Del encuentro participaron legisladoras, intendentas, concejalas y militantes de todo el país. En este sentido, Moreau, expresó: “Mujeres militantes de todo el país nos reunimos para debatir, compartir experiencias y construir juntas una mirada propia sobre la Argentina que queremos”.

Además agregó: "El endeudamiento y la morosidad están agobiando a las familias, y las primeras y principales afectadas siempre somos las mujeres. El presidente nos tiene bronca y desprecio", señalando la falta de representación femenina en la toma de decisiones del Ejecutivo.

La diputada nacional también remarcó la necesidad de que las mujeres tengan un rol central en la construcción de una alternativa política que vuelva a representar las demandas y las necesidades de las familias argentinas.

Al finalizar el encuentro, la diputada Moreau se expresó vía redes sociales: “¡Gracias compañeras por esta hermosa jornada!”, remarcando la necesidad de seguir fortaleciendo la organización, la unidad y la participación política de las mujeres de cara a lo que necesita el peronismo en las elecciones de 2027.

La jornada, impulsada por la vicepresidenta del Partido Justicialista Nacional y presidenta del PJ Catamarca, Lucía Corpacci. Allí también estuvieron presentes la diputada nacional Jimena López; la concejala cordobesa por Deán Funes Tania Kyshakevych; la candidata a diputada provincial por Catamarca, Noemí Fernandez; las referentes massistas Verónica Larcher y Nacira Muñoz.

También dijeron presente las legisladoras Paula Penacca, Teresa García, Juliana di Tullio, Lucía Cámpora, Julia Strada, Florencia López, Gabriela Pedralli, Magdalena Sierra, Estela Díaz, Kelly Olmos y Estela Neder.