Luego de que se informara oficialmente este jueves el resultado del informe integral de la autopsia realizada al cuerpo de Facundo Castro, a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense, los abogados de Cristina Castro y la perito de parte, Virginia Creimer, ratificaron que no hay ningún elemento que derribe la hipótesis de desaparición forzada seguida de muerte con responsabilidad de agentes de la Policía Bonaerense.

Fue durante una conferencia de prensa coordinada por Amnistía Argentina, de la que participó Cristina Castro. Al mismo tiempo, un comunicado oficial de la fiscalía informó que el triunvirato de fiscales -Santiago Ulpiano Martínez, Andrés Heim y Horacio Azzolin- contextualizarán los resultados de la autopsia con los demás elementos incorporados a la causa e informes de diferentes organismos que están en proceso de producción.

La perito Creimer firmó en disidencia parcial el informe final de la autopsia. Se trata de la única firma, de los casi veinte expertos, que no respalda en su totalidad el resultado. Además, denunció que en la sede del EAAF, en la ex ESMA, hubo “un falso ateneo”, tras advertir que el código procesal establece que las reuniones de peritos “son secretas y para discutir”. Informó que cuando llegó al lugar “ya había un informe realizado, con sus consideraciones y conclusiones. Se había acordado entre los peritos, impidiendo que yo pueda ejercer el derecho a la discusión sobre los conceptos científicos y no científicos. Es una circunstancia gravosa”.

Las disidencias puntuales de Creimer fueron dos: las conclusiones sobre el fenómeno “Pink Teeth” (diente rosado) observado en las piezas dentales, y las consideraciones sobre qué significa que no se observaron signos de participación de terceras personas.

Sobre los dientes rosados apuntó a una supuesta contradicción de la perito a cargo de ese estudio particular. “Llamativamente la perito en coincidencia con los peritos de la Corte dijeron que fue post mortem. Me opuse y recibí una ataque de muchas personas, exigían que yo depusiera mi posición científica. En el juicio oral voy a explicar mi posición científica”, agregó, sin profundizar en los conceptos científicos que la llevaron a disentir.

Mientras afirmaba que no descartan el pedido de una nueva autopsia, explicó que “el hecho de haber firmado que no existían signos del accionar de terceros no descarta que sí haya existido". Tal cual especifica la autopsia, no se pudo determinar con rigor científico qué tipo de muerte violenta sufrió Facundo: homicida o accidental.

La autopsia reveló que Facundo Castro murió por ahogamiento y en el lugar donde encontraron el cuerpo, pero no se pudo determinar cómo. No se observaron signos de participación de terceras personas, y el cuerpo no tenía heridas de armas de fuego ni evidencia de golpes.

“Es inviable que Facundo se haya suicidado; descartamos un accidente, porque el cuerpo no tenía otro tipo de lesión y la última opción posible es el homicidio, que es lo único que nos queda como hipótesis", aseguró la perito Creimer en el comienzo de la conferencia de prensa.

“La autopsia demuestra que Facundo murió de forma violenta, sumergido en un cangrejal. Esto hay que sumarlo al resto de las pruebas sobre el accionar de la Policía Bonaerense. Se confirma la hipótesis de desaparición forzada seguida de muerte", dijo Luciano Peretto, abogado de la familia.

La mamá de Facundo, Cristina Castro, fue contundente. "Facundo no se suicidó, Facundo no tuvo un accidente, a Facundo lo mató la Policía Bonaerense. Nosotros nos manejamos con pruebas y estamos muy cerca de la verdad", dijo, y advirtió que le “llama mucho la atención cómo la odontóloga que participó de la autopsia se desdijo. No hay que confiar en nadie porque las órdenes vienen de arriba". Mientras que el abogado Leandro Aparicio aseguró que “hay muchas cosas que no podemos decir pero confirman que fue la policía la que desapareció y mató a Facundo”.

Consultados por El Destape sobre cuál es la hipótesis principal de cómo habrían asesinado a Facundo, la perito Creimer dijo que podría ser producto de un “politraumatismo que puede o no incluir un submarino húmedo, con la sumersión en el lugar, o un politraumatismo y el descarte en ese lugar”. El abogado Aparicio dijo que la querella no está obligada a aportar información sobre cómo lo mataron, y que quien debe explicarlo es el Estado.

En representación de la Comisión Provincial por la Memoria, Margarita Jarque resaltó que la autopsia era necesaria y que aporta certezas. “Hay que considerar que es una prueba más en el contexto de la causa. La hipótesis policial en la causa se ha visto fortalecida con las pruebas técnicas”, dijo Jarque.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal participaron del acto en el que se notificó el informe integrado de los estudios, y comunicaron que recibieron con cautela los resultados, que serán valorados en conjunto con los demás elementos de la investigación, en especial los análisis de los teléfonos celulares secuestrados, del posicionamiento de los móviles policiales y de estudios oceanográficos que se van a realizar en la zona. Por la tarde, la fiscalía se reunió con la mamá de Facundo y los abogados de la querella.

La autopsia fue realizada el 25 de agosto por integrantes del mundialmente reconocido Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que estuvieron a cargo de procesar la totalidad de la información propia y la aportada por los peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema, investigadores el CONICET, las universidades de Quilmes (UNQUI) y del Centro (UNICEN), además de la perito de parte Virginia Creimer.