El presidente Alberto Fernández mantuvo esta tarde un encuentro en la Casa Rosada con Patricia Nasutti y Adolfo Bahillo, padres de Úrsula, la joven de 18 años que fuera víctima de femicidio en la ciudad bonaerense de Rojas el 8 de febrero último, por el que se encuentra acusado su expareja.

El mandatario estuvo acompañado por las ministras de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, y de Seguridad, Sabina Frederic.

Por el asesinato a puñaladas fue imputado y está detenido Matías Martínez, sobre quien Úrsula ya había radicado varias denuncias por amenazas y actos de violencia física sufridos previamente.

En este contexto, Fernández anunció el sábado último que el Gobierno avanza en la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, con el objetivo de dar respuesta ante los hechos de violencia extrema contra mujeres y LGBTI.

Además, el mandatario convocó hoy, mediante una carta, a todos los gobernadores a trabajar mancomunadamente y a poner todos los esfuerzos “para llevar adelante las medidas y las transformaciones que son necesarias y a construir así, una Argentina unida contra las violencias de género”.

Marcha por Úrsula

El movimiento feminista Ni Una Menos (NUM) convocó a una marcha para este miércoles a las 17 hs en los Tribunales de las diferentes ciudades del país. Las manifestaciones fueron masivas y el pedido de justicia fue total. "44 femicidios en 45 días de 2021. Basta de justicia patriarcal, basta de policías amenazando nuestras vidas. Por Úrsula, por todxs. Ni Una Menos", expresaron desde el movimiento en un extenso comunicado donde mencionan, una por una, a todas las mujeres asesinadas en lo que va del año.

Además remarcaron que "uno de cada cinco femicidios en el país son cometidos por miembros de la fuerza de seguridad" y culpabilizan a la Justicia y el Estado por no actuar a tiempo. "Hoy lucho para existir mañana", "Ni Una Menos, Justicia por Úrsula", "Me cuidan mis amigas, no la policía", "A la Justicia Patriarcal le gritamos nunca más", "Paridad en la Justicia" y "Vivas nos queremos" son algunos de los tantos mensajes que se vieron en los carteles de las calles.