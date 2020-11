El gobierno de Alberto Fernández trabaja en la pos pandemia y en recuperar las actividades que se vieron muy afectadas este año. Con el fin de mejorar el posicionamiento de la Argentina en el mundo para mejorar las exportaciones, atraer inversiones y que los turistas visiten el país, funcionarios de distintas áreas trabajan en la renovación de la Marca País para devolverle las características originarias que el macrismo desterró.

Días atrás, representantes del Ministerio de Turismo, Cancillería, Secretaría de Medios y Comunicación, la Agencia de Inversiones, entre otros funcionarios que conforman la Comisión Intersectorial para mejorar la imagen, se encontraron en Casa Rosada para comenzar el trabajo. En marzo de 2021 el Gobierno espera contar con una nueva Marca País hecha por trabajadores locales y que se distinga por la sostenibilidad, la inclusión y la perspectiva de género.

Una de las claves es que el nuevo diseño se realizará por concurso entre los distintos proyectos elaborados por trabajadores del Estado. Ya no se apelará a un estudio de diseño como FutureBrand, la reconocida agencia internacional responsable del último trabajo por el que el macrismo pagó más de 500 mil dólares y que, según fuentes del Gobierno, “tuvo baja implementación y no fue consensuada con los sectores público, privado y académico”. Una de las críticas a ese diseño presentado en 2018 fue que el logotipo contaba con una tipografía muy similar al sello electoral de Cambiemos.

En esta primera etapa, denominada “de diagnóstico”, se hablará con distintos actores como gobernadores, cámaras empresariales, embajadores, instituciones nacionales, universidades de diseño y representantes de sellos. Luego se convocará a trabajadores estatales a realizar propuestas para el isologotipo y un jurado de notables con trayectoria en marcas definirá cuáles son los dos diseños entre los que la ciudadanía determinará el ganador, a través de una consulta popular que se realizará en las redes sociales.

La Secretaria de Promoción Turística de la Nación, Yanina Martínez, junto a la asesora presidencial Cecilia Nicolini.

Sobre esto se habló en la primera reunión que se realizó semanas atrás y que encabezó la secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez, junto al equipo de Marca País, entre los que se encontraban funcionarios de Cancillería, de la Secretaría de Medios y la asesora del presidente Alberto Fernández, Cecilia Nicolini.

El origen de la Marca País se remonta a 2004 cuando el gobierno de Néstor Kirchner comenzó a trabajar en una marca representativa del país que tuvo su primer logo en 2008 con el fin de “homogeneizar la imagen nacional en el mundo”. La actualización hecha en 2018, apuntan fuentes oficiales, será eliminada y se tomará la versión anterior (2012) para “evolucionar la marca”. “Para nosotros no existió porque no hubo consenso ni aplicación”, sentencia a El Destape una fuente que participó del encuentro en el Salón de los Científicos. Además, en el Gobierno aseguran que quieren “dejar atrás un diseño que modificó el trayecto de una marca consensuada con los sectores público, privado y académico”. En ese sentido, advierten que “el logo identitario debe ser una política de Estado que trascienda los gobiernos y no una marca que cambie con las gestiones”.

A diferencia de un diseño que rompió lo que representó históricamente la Marca País, el objetivo de la gestión de Fernández es que la nueva Marca País consiga un amplio consenso y que ayude a la reactivación de la economía, como la promoción de los sectores productivos y de servicio, el talento nacional y la cultura. “Queremos que la imagen oficial genere un sentido de pertenencia y visibilizar el orgullo a través de la marca”, confían.