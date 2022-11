El Gobierno desmintió que se incorporen más de 11 mil trabajadores nuevos al Estado

La secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, explicó que el Gobierno busca que trabajadores estatales puedan concursar para regularizar su situación laboral.

El gobierno nacional salió a desmentir la tergiversación de una medida publicada en el Boletín Oficial y desmintió que se hayan incorporado al Estado más de 11 mil cargos nuevos. La secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, explicó que la decisión busca que trabajadores estatales puedan concursar para regularizar su situación laboral.

Este martes se publicó la decisión administrativa 1086/2022, firmada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Economía, Sergio Massa. Según explicó Castellani, se autoriza el llamado a concurso de 11.172 cargos en el Estado Nacional con el fin de “regularizar la situación de personas que trabajan hace al menos cinco años en el Estado en una modalidad de designación transitoria”.

En declaraciones a Radio Nacional, la funcionaria informó que la norma “da la posibilidad de concursar para regularizar su situación a gente que trabaja en el Estado incluso desde los períodos de (los ex presidentes Carlos) Menem, (Eduardo) Duhalde, de Cristina (Fernández de Kirchner) o mismo (Mauricio) Macri”. En ese sentido, subrayó que “tener la posibilidad de concursar por el cargo que ocupa es un derecho elemental del trabajador”.

Consultada sobre el decreto firmado oportunamente por el presidente Alberto Fernández y Massa, en el que se determinó que no hubiera un incremento en la cantidad de trabajadores del Estado, la funcionaria explicó que "la diferencia es entre dotación y planta, que no son lo mismo". En ese marco, amplió: "La dotación es la cantidad de personas que trabajan bajo cualquier modalidad en el Estado. Y lo que se estableció en su momento era que no hubiera un incremento de dotación, algo que no ocurre en este caso”.

Según indicaron fuentes gubernamentales, la medida anunciada este miércoles no implica costo fiscal adicional, ya que para presentarse al concurso interno los trabajadores deben tener como mínimo 5 años de antigüedad o más en modalidad de designación transitoria. Se trata de un cambio en la modalidad de contratación d trabajadores que ya se están desempeñando en la función pública. “No hay sueldos nuevos ni personas nuevas. No es un concurso que permite ingresar a alguien de afuera sino que compiten los que forman parte de los organismos”, agregó Castellani.

También aclaró la funcionaria que la decisión administrativa publicada hoy tiene que ver con cumplir el plan acordado en la paritaria celebrada en diciembre de 2020. “Esto no es nuevo y lleva el apoyo de todos los gremios estatales”, afirmó.

Castellani: "Si queremos un buen Estado, necesitamos políticas a largo plazo"

En declaraciones a Radio con Vos realizadas la semana pasada, Castellani aseguró que el proceso para dar mayor eficacia a la administración nacional "es de largo aliento" y profundizó que "si queremos un buen Estado, necesitamos consistencia" y "políticas a largo plazo".

La funcionaria remarcó la importancia de establecer "dos o tres líneas de funcionamiento del Estado" que vayan más allá de los períodos de Gobierno. En ese sentido, explicó que en la actual gestión se realiza un plan de capacitación "para tener, no solo en este Gobierno, personas capacitadas para afrontar cualquier tipo de proceso".

"Nosotros estamos viendo que hay muchos puestos de trabajo que tienen que reconvertirse y para eso estamos haciendo capacitaciones, para poder contar con trabajadores formados también para realizar nuevas tareas que requiere el Estado", agregó al respecto. En la misma línea, la funcionaria sostuvo la necesidad de "construir políticas de Estado sobre el Estado" y dejó en claro, en relación a los prejuicios negativos sobre la administración pública, que "hay que tener una mirada amplia y jamás dejar la cancha libre a un discurso meramente cuantitativo".