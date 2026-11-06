Carta de las dos CTA al Papa León XIV sobre la Argentina de Milei: "Situación crítica"

Las dos CTA enviaron una carta pública al papa León XIV, en la que advirtieron sobre la grave situación de "precarización" y "endeudamiento" que atraviesan los trabajadores por las políticas instrumentadas por el presidente Javier Milei.

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Las dos centrales obreras publicaron un texto en conjunto en el que le dieron la bienvenida al Sumo Pontífice, que llegará este domingo a la Argentina. En el documento, firmado por los titulares de las CTA, Hugo Yasky y Hugo Godoy, señalan que la respuesta del Gobierno "fue represión de las protestas frente a los justos reclamos", según la nota.

"En la actualidad, los trabajadores y las trabajadoras atraviesan una situación socialmente crítica. Casi la mitad de los ocupados lo hacen en condiciones de informalidad; el salario de los sectores más postergados ha sido completamente relegado por las políticas públicas, a tal punto que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) perdió un 40% de su valor real en los últimos tres años y alcanza apenas para cubrir la mitad de una canasta básica", afirman los gremios.

Las CTA afirmaron que el salario de los trabajadores de la economía popular "perdió un 75% de su poder adquisitivo y este año ha sido suprimido definitivamente por el gobierno, afectando a más de 900 mil trabajadores" y acotaron que "las familias han tenido que recurrir al endeudamiento y al flagelo de las apuestas, legales e ilegales, que se ha extendido entre los hogares de menores recursos", agregaron.

Luego, detallaron que "el desempleo juvenil supera el 16% y la pobreza entre los niños y niñas menores de 14 años asciende al 45%". Dijo que "la respuesta gubernamental ha incluido un trato cruel hacia sectores que demandan un mayor compromiso social", entre los que mencionan a jubilados, discapacitados y comunidades originarias.

"Esta crueldad estatal no solo se ha manifestado en el abandono, sino también en la represión de las protestas frente a los justos reclamos", destacaron, para luego recordar que "han disparado a mansalva con balas de goma y gases lacrimógenos contra jubilados, personas con discapacidad, niños y jóvenes, hasta casi asesinar a un fotógrafo y trabajador de prensa, como fue el caso de Pablo Grillo".

También destacaron que Milei que "insulta, amenaza y sostiene permanentemente discursos de odio que tienen sus repercusiones en las redes y en la violencia física en el seno de nuestra sociedad, trayendo consecuencias como los femicidios en Argentina, la estigmatización virtual y la violencia simbólica".

"En tiempos complejos para nuestro pueblo y para los y las trabajadores/as del mundo, sus palabras y su guía pastoral constituyen un faro de esperanza y un llamado permanente a construir un sistema económico y social centrado en la persona humana y no en la exclusión, en el amor al prójimo y no en el odio, en la paz y no en la violencia ni la guerra", concluyeron.