Carta de las dos CTA al Papa León XIV sobre la Argentina de Milei: "Situación crítica"

Las dos CTA enviaron una carta pública al papa León XIV, en la que advirtieron sobre la grave situación de "precarización" y "endeudamiento" que atraviesan los trabajadores por las políticas instrumentadas por el presidente Javier Milei.
Las dos centrales obreras publicaron un texto en conjunto en el que le dieron la bienvenida al Sumo Pontífice, que llegará este domingo a la Argentina. En el documento, firmado por los titulares de las CTA, Hugo Yasky y Hugo Godoy, señalan que la respuesta del Gobierno "fue represión de las protestas frente a los justos reclamos", según la nota.
"En la actualidad, los trabajadores y las trabajadoras atraviesan una situación socialmente crítica. Casi la mitad de los ocupados lo hacen en condiciones de informalidad; el salario de los sectores más postergados ha sido completamente relegado por las políticas públicas, a tal punto que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) perdió un 40% de su valor real en los últimos tres años y alcanza apenas para cubrir la mitad de una canasta básica", afirman los gremios.
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Las CTA afirmaron que el salario de los trabajadores de la economía popular "perdió un 75% de su poder adquisitivo y este año ha sido suprimido definitivamente por el gobierno, afectando a más de 900 mil trabajadores" y acotaron que "las familias han tenido que recurrir al endeudamiento y al flagelo de las apuestas, legales e ilegales, que se ha extendido entre los hogares de menores recursos", agregaron.
Luego, detallaron que "el desempleo juvenil supera el 16% y la pobreza entre los niños y niñas menores de 14 años asciende al 45%". Dijo que "la respuesta gubernamental ha incluido un trato cruel hacia sectores que demandan un mayor compromiso social", entre los que mencionan a jubilados, discapacitados y comunidades originarias.
"Esta crueldad estatal no solo se ha manifestado en el abandono, sino también en la represión de las protestas frente a los justos reclamos", destacaron, para luego recordar que "han disparado a mansalva con balas de goma y gases lacrimógenos contra jubilados, personas con discapacidad, niños y jóvenes, hasta casi asesinar a un fotógrafo y trabajador de prensa, como fue el caso de Pablo Grillo".
También destacaron que Milei que "insulta, amenaza y sostiene permanentemente discursos de odio que tienen sus repercusiones en las redes y en la violencia física en el seno de nuestra sociedad, trayendo consecuencias como los femicidios en Argentina, la estigmatización virtual y la violencia simbólica".
"En tiempos complejos para nuestro pueblo y para los y las trabajadores/as del mundo, sus palabras y su guía pastoral constituyen un faro de esperanza y un llamado permanente a construir un sistema económico y social centrado en la persona humana y no en la exclusión, en el amor al prójimo y no en el odio, en la paz y no en la violencia ni la guerra", concluyeron.