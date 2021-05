El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, se refirió a la restricción a la exportación de carnes que comienza hoy: “El tema central tiene que ver con el aumento de los precios de la carne vacuna. Desde octubre del año pasado se viene produciendo una suba muy por encima de la inflación nacional”.

En declaraciones a El Destape Radio, el funcionario destacó: “En algún momento se planteó que era un tema estacional, de todas maneras, fue desmedida y siguió subiendo la carne en marzo y abril. Yo quiero que bajen los precios de la carne. No solo que no suban".

El funcionario contó: "Necesitamos defender la mesa de los argentinos y cuidar este alimento que tiene un valor muy importante. Esto fue lo que motivo la decisión que tiene que ver con varios aspectos. Hemos detectado problemas claves. Hemos encontrado en algunas inspecciones que realizo la Dirección de Control Agropecuario, muchos exportadores truchos que estaban exportando, pero no declaraban las divisas. Lo que planteamos es un esquema de 30 días para hacer un ordenamiento para que el sector exportador trabaje en las condiciones adecuadas por la ley”.

En ese sentido, agregó: “Está claro que la carne tiene una gran variedad de cortes. no podemos aceptar que muchos de los cortes que son populares sigan teniendo los precios que tiene. Estamos trabajando en un esquema para que los precios puedan ser accesibles que es lo que se planteaba en el acuerdo de precios”.

Asimismo, Kulfas explicó: "Encontramos una oferta que es positiva pero esta acotada a un conjunto de boca de expendio y no llega a todo el sector. Buscamos un esquema que funcione con todas las de la ley”.

Subrayó además: “En el primer trimestre del año encontramos una exportación en dólares que es parecida a la del año pasado, pero con las cantidades exportadas aumentaron más de un 20%. “El objetivo es tomar el modelo que planteo en su momento Pepe Mujica. Cortes populares a precios internos y fomentar la exportación. Argentina necesita exportar más y esto es compatible con el mercado interno. Es fundamental entender que necesitamos un desarrollo integral del sector. Sí tenemos que aumentar la producción y no logramos articular una buena oferta interna tampoco nos sirve. Tenemos que producir más, exportar más y tener la garantía del mercado interno”.



En otro sentido, Kulfas dijo: “Cuando dicen que está cayendo el consumo de carne por habitante, es claro, no hay manera, si no logramos subir la producción no hay manera de que se revierta, porque la población crece. Si no subimos la producción el consumo de carne vacuna por habitante va a seguir cayendo. Pero necesitamos subir la producción, pero con un acuerdo que garantice que una cantidad importante de estos cortes estén disponibles en el mercado interno a un precio accesible. El diálogo con los sectores productivos en nuestro caso es un dialogo constructivo y productivo. Hay que separar lo que es el dialogo con sectores productivos con sectores que pretenden transformar discusiones o debates sectoriales en problemas de políticas partidarias”.

Además, remarcó: “Hay actores que están pensando en próximas elecciones y les importa poco el desarrollo productivo del país”, “Un elemento importante es que el año pasado logramos una reducción importante”.

Y concluyó: “Después de septiembre hubo un rebote fuertísimo de los precios internacionales de los commodities. Esto introdujo más presión en los costos productivos. Entre septiembre del año pasado y marzo de este tuvimos un aumento del 35 por ciento en dolares. Es una presión de costos muy importantes. Desde nuestro punto de vista el aumento de la carne fue desmedido y hay aspectos que tienen que ver con especulación”