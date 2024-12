"Armaron una bandita para vender su voto", bramó el jueves pasado en el Senado el jefe del interbloque Unión por la Patria, José Mayans. Los apuntados eran Edgardo Kueider y Carlos "Camau" Espínola. Al primero se lo removió de su banca de senador, tras haber sido detenido con dinero sin declarar en la frontera con Paraguay.

Espínola fue recibido hoy en la Casa Rosada y ambiciona ser candidato a gobernador de Corrientes por el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA). Mientras el ex medallista olímpico trabaja en pos de las elecciones 2025, el peronismo emprende su avanzada partidaria contra el senador cercano al gobierno de Javier Milei, al igual que lo hizo con Kueider.

Espinola emprendió un raid mediático en el que salió a agitar sus intenciones de ser gobernador de Corrientes, provincia gobernada por el radical Gustavo Valdés y que irá a las urnas el año que viene. "Yo voy a estar en el lugar del cambio y LLA es el paso que debemos que dar en Corrientes", dijo en La Nación Más.

Luego, se manifestó a favor de "un frente en la provincia, donde estemos los que empujamos el cambio en Corrientes". Desde el entorno del ex medallista olímpico aclararon a El Destape dan cuenta de que tiene conversaciones con distintos actores en la política correntina.

Previo a la visita al canal oficialista, Espínola se apersonó en la Casa Rosada. "Senado 2025 y armados provinciales", comentaron que fue el tema de debate del cónclave. Cuando se consultó sobre si se habló de su candidatura, desde su entorno acotaron: "Se va hablando".

Según trascendió, el correntino se reunió con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el vicejefe de Gabinete del Ministerio del Interior, Lisandro Catalán, el secretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, y el asesor presidencial Santiago Caputo, el mismo que ofreció a Kueider la comisión Bicameral de Seguimientos de los Servicios de Inteligencia.

Los mencionados son los vínculos que tiene Espínola con el staff oficialista y - acotan - "es amigo" del canciller Gerardo Werthein, además del diálogo con el oficialismo del Senado. De todos modos, aclaran que los potenciales entendimientos con la Casa Rosada no redundarían en una llegada al bloque de LLA en la Cámara alta.

Espínola y Kueider senadores ingresaron por el extinto Frente de Todos, que dejaron para bloque armar el bloque Unidad Federal y luego el interbloque Provincias Unidas. Ambos fueron claves en la sanción de la ley Bases que envió el Ejecutivo y se aprobó post desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Tras la caída en desgracia del entrerriano, el interbloque de Unión por la Patria cargó contra él, que ligan el dinero con el que fue detenido Kueider con la sanción de la ley Bases, y advirtieron al correntino.

"A las 10 (Kueider )votaba con nosotros a las 11 votó a favor. ¿Qué le dieron?. Dijo que había que hablar con 'Camau', porque era su compañero y como su jefe ¿Por qué se fue (del bloque de Unión por la Patria)? ¿Por qué maneja las cosas que maneja?", había denunciado Mayans, recordando el día de la votación del paquete legislativo anti Estado.

"Uno puede vivir en un barrio, tener un vecino, tener una buena relación, pero de lo que pasa en la casa del vecino, no se entera", explicó Espínola en La Nación Más cuando se le consultó sobre Kueider. Su ex compañero de bancada no solo no forma parte del Senado, sino que el PJ de Entre Ríos lo expulsó.

Al igual que la banca de Kueider, que irá a manos de Stefanía Coria, referente de La Cámpora en Entre Ríos, a Espínola le seguía en la lista del extinto Frente de Todos de 2019 una representante de la corriente que lidera Máximo Kirchner: Ana Almirón.

El PJ de Corrientes tiene en la mira al ex medallista. En junio de este año, lo sancionó a Espínola por haber aprobado la ley Bases. A esto se le suma una campaña en la vía pública y redes sociales con la leyenda "Camau devolvé la banca. Jefe de la banda".

Tras la expulsión de Kueider, la interventora del justicialismo correntino, la senadora bonaerense Teresa García, anunció que en la próxima reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista se tratará la expulsión de Espínola y aseguró que “para la próxima elección no va a poder ser candidato por el PJ”.

La presión partidaria y provincial, desde el interbloque de Unión por la Patria deslizaron la posibilidad de alguna acción contra el ex medallista olímpico. "Lo estamos evaluando", señalaron, sin adelantar qué tipo de iniciativa emprenderán.