Caputo reconoció que la economía creció menos de lo prometido: “Hubo shocks externos"

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que la actividad económica tendrá un crecimiento menor al que proyectaba inicialmente el Gobierno de Javier Milei. Atribuyó el resultado a una serie de factores externos, entre ellos la guerra y la suba de las tasas de interés internacionales, y admitió que las expectativas oficiales de principios de año eran más optimistas.

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“Es verdad que a principio de año creíamos que íbamos a crecer más. Hubo shocks externos más prolongados de lo que pensábamos, como la guerra y la suba de tasas. Afectó a la gran mayoría de los países”, sostuvo en una amable entrevista con el conductor de Radio Mitre Eduardo Feinmann.

En esa línea, el funcionario reconoció que el desempeño de la economía quedó por debajo de las previsiones oficiales. “Vamos a crecer menos de lo que nos hubiera gustado”, afirmó, al tiempo que insistió en que el escenario internacional tuvo un impacto sobre las perspectivas de crecimiento de la Argentina.

Caputo también se refirió a la situación del empleo y reconoció que el trabajo formal todavía no consigue recuperarse. “El empleo no crecía desde 2011. Hoy el formal no crece, pero sí lo hace el informal, que además tuvo un incremento de salarios”, señaló. De esta manera, buscó destacar la evolución del empleo no registrado frente al estancamiento de los puestos de trabajo formales.

Sin embargo, el ministro admitió que la recuperación de los ingresos es una condición necesaria para que la actividad económica pueda expandirse. “Para que haya crecimiento, obviamente tiene que haber una recuperación de sueldos”, planteó. En ese sentido, también destacó la importancia del consumo dentro de la economía: “Es el componente más importante del Producto en términos de participación”.

Por otra parte, el titular del Palacio de Hacienda se refirió a la evolución del riesgo país, que pasó de los 400 a los 950 puntos, y vinculó su incremento con las dudas del mercado sobre la continuidad del Gobierno de Milei. “El riesgo país sube por el temor a que no siga Milei”, aseguró.

Pese a esa suba, Caputo buscó presentar el comportamiento del indicador como una señal positiva para la política cambiaria del Gobierno. “Le veo un costado positivo al riesgo país: ¿cuántas veces viste que suba el riesgo país 400 puntos y no tenga impacto en el tipo de cambio? El riesgo país subió de 400 a 950 y el Gobierno no solo no interviene, sino que continúa comprando para mantenerlo”, afirmó.

En otro tramo de sus declaraciones, el ministro cuestionó a quienes, según su mirada, obtenían beneficios económicos de los períodos de inestabilidad cambiaria. “Hay mucha gente que se hace negocios con la inestabilidad. Gente común que compraba dólares y vivía de las devaluaciones”, sostuvo.

Por último, Caputo vinculó la posibilidad de mejorar los ingresos del sistema previsional con el crecimiento de la actividad y la formalización del mercado laboral. “Para que haya más fondos para recaudar y que podamos aumentar las jubilaciones, vamos a tener que crecer y formalizar la economía”, concluyó.