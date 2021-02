La Vicejefa de Gobierno, Cecilia Todesca Bocco, explicó que desde el Gobierno no se descartan nuevas retenciones al sector agropecuario para los próximos meses. Con respecto a las variaciones había sostenido en una charla con El Destape Radio que el Gobierno no tiene "tantas herramientas y tenemos que usar todo lo que tengamos". Los dichos llegaron a oídos de los sectores más reaccionarios de la parte conservadora del campo y ya comenzaron ponerse en pie de guerra.

Luego de las declaraciones de la vicejefa de Gobierno, uno de los que primero salió a responder fue el titular de Coninagro, Carlos Iannizotto quien indicó que ellos están "comprometidos al diálogo para fomentar la búsqueda de instrumentos que alivien el bolsillo del consumidor y que logremos motorizar nuestros diversos sectores productivos". Por otro lado, según retoma Clarín, otro de los que salió al cruce fue José Martíns, de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires quien amenazó al decir que "si la idea es que subiendo las retenciones va a generar un impacto en los precios internos, es un gran error".

Uno de los más duros, entre todas las frases reaccionarias que se escucharon en torno a los dichos de Todesca, fue Alberto Morelli, presidente de Maizar, quien no solo pidió que no haya un aumento de retenciones sino que, como contrapunto a lo que hacen varios de su sector, disparó que "el estado debe hacer el esfuerzo de revisar la parte impositiva. No siempre tiene que salir del mismo sector".

Todos los comentarios que se escucharon a raíz de la frase de Todesca desde el sector mantienen la misma línea reaccionaria al pago de retenciones. Vale recordar que, a principio de año, las entidades agropecuarias que integran la Mesa de Enlace hicieron un lock out patronal ante unas medidas del Gobierno con respecto a la retención.

"Tenemos como objetivo una inflación del 29%"

En diálogo con El Destape Radio, la funcionaria destacó que “tenemos como objetivo para este año una inflación del 29% y trabajamos para que se cumpla” y focalizó en que “tenemos que apuntar a ese espacio de debate y por eso los ministros de Trabajo, Economía y Desarrollo Productivo están trabajando en el armado de las reuniones con los sindicalistas y empresarios para contarles cómo vemos este año. Cuáles son los objetivos y cuáles las variables económicas que deben converger para alcanzar ese 29%. No va a ser fácil pero debemos intentarlo”.