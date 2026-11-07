Bullrich, camino al 2027: asesora de imagen propia, ejército militante en redes y "buenas formas"

En el universo de Patricia Bullrich nada queda librado al azar. Desde la paleta de colores de sus trajes hasta la comunicación de sus cuentas secundarias en redes, la exministra construye una cuidada impronta de liderazgo y autoridad. Planificación que llega a los mensajes rupturistas, cada vez más frecuentes con la Casa Rosada. Todo está pensado junto a su equipo.

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En momentos de extrema tensión, el bullrichismo cada vez se esfuerza menos en ocultar el malestar con el Gobierno, que caracterizan como "generalizado". Pero así como advierten que la relación es insostenible, también sostienen que no van a romper. Aunque esperan ser echados. Mientras aguardan a que eso ocurra, la senadora apuesta por estar lista para lo que el 2027 le demande.

El mensaje del vestuario

Mechy Reviriego es asesora integral de imagen y, al menos desde 2023, tiene vínculo con Patricia Bullrich. Uno bastante cercano, pues suele estar en sus festejos de cumpleaños. Según las publicaciones de su trabajo en Instagram, ya desde 2024 planifican como equipo los outfits de la semana, siempre con un prendedor-escarapela en cada uno de los vestuarios de la entonces ministra de Seguridad y ahora senadora nacional. También trabaja con Fabiana Cantilo, prima de la dirigenta política.

Los vestuarios craneados no son un detalle menor. En su entorno destacan, sobre todo en los últimos meses, la impronta de elegancia que la senadora le imprimió a su imagen. El viernes, de hecho, publicó un nuevo video en sus redes sociales con una cortina musical de “business woman”.

En el mundo del asesoramiento integral de imagen, colorimetría y planeamiento de vestuarios, los colores neutros y oscuros representan liderazgo, autoridad y confianza. Son tonos con los que Bullrich suele aparecer en público.

Instagram Mechy Reviriego, asesora integral de imagen de Patricia Bullrich.

Hace algunas semanas, usó un traje negro. Su estilista destacó la “autoridad y profesionalismo” representados en el blazer, y la “comodidad y elegancia” del pantalón wide leg acompañados del “toque femenino y sofisticado” del collar de perlas y el “cierre poderoso y estilizado” de los zapatos stilettos en punta. Un “look ejecutivo” que, acompañado de una camisa blanca, buscó inspirar “estilo, elegancia, poder, autoridad y claridad”. Un mensaje similar al de otro de sus outfits, en este caso todo de azul, para comunicar “liderazgo, confianza y autoridad”. O vestimentas completamente rojas para demostrar fortaleza.

Instagram Mechy Reviriego, asesora integral de imagen de Patricia Bullrich.

Todo en Bullrich está pensado: desde las declaraciones, las distancias con el Gobierno, los ruidos internos y las agendas, hasta el vestuario. Según describió Reviriego, “la elegancia es estrategia” y Patricia pareciera estar embarcada en explotar ese recurso.

El ejército militante

Bullrich tiene cuentas oficiales en las distintas redes sociales, pero también otros satélites que comunican lo que ella no puede, por exceso de material, ubicar en las verificadas. Es filmada por varios jóvenes militantes de formación comunicacional que encuentran en este personaje político un espacio para hacer su arte.

La producción de material es tan grande que lo que no entra en la cuenta oficial se derrama en cuentas secundarias administradas por fans o militantes de Patricia que trabajan junto a ella.

Uno de esos perfiles es el de @patobullrich.senadora, manejado por un seguidor-militante de la senadora. Ella y su equipo siguen a esta cuenta. Algunos contenidos los sugiere el armado bullrichista, tanto para publicarlos como para bajar un cambio. No cobra contrato, aseguran, y lo hace “de onda”.

Cuestión de formas

Los detalles no son menores. Esta semana, Bullrich aseguró en un evento que “las formas no son fondo, sino sustancia”, en un mensaje teledirigido a Javier Milei y sus ataques a la prensa. Por eso, los nuevos modales, el vestuario y la imagen personal cuidada no son un accesorio.

Fue un evento que aprovechó para marcar una nueva distancia en un proyecto clave del Gobierno, la reforma electoral: como lo había anticipado en la discusión de comisión, la discusión debería saldarse este año y no en 2027.

En el ámbito legislativo, el bullrichismo busca instalar la idea de que ella es la única que puede sacar leyes aprobadas. Una fama que intenta contrarrestar el avance de la instalación de Nadia Márquez. Sin embargo, con el fin de las sesiones ordinarias a la vuelta de la esquina, le empezaron a recriminar la pérdida de estado parlamentario del proyecto para prevenir la ludopatía y el cajoneo del proyecto de Ficha Limpia.

Gastón Marra, impulsor del proyecto, publica incansablemente en redes sociales contra la senadora: “Ya no dan los tiempos para lograr la ley de @fichalimpia porque como sabe el 20/11 vence el plazo para dictaminar. Y es imposible que eso suceda en ambas Cámaras antes de esa fecha. NOS VOLVIERON A TRAICIONAR”.

La paz porteña

En tierras de la Ciudad de Buenos Aires, el bullrichismo asegura tener una relación “de diez” puntos con La Libertad Avanza que comanda Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei. En ese distrito, el mileísmo tiene un problema: el sello mide, pero no tiene candidatos. Ramírez ya descartó que Bullrich vaya a postularse en la Ciudad, aunque a esta altura se caía de maduro: “Creo que Patricia ha dicho que ella no tiene intención de ser candidata por la ciudad de Buenos Aires. Es una decisión de ella, pero falta un montón para hacer un casting todavía”. Dijo en Clarín que con la senadora podría hacer una “dupla de pádel”. Todo un gesto en plena guerra bullrichista con la Casa Rosada.

Además, la legisladora porteña aseguró que “hay tiempo para conversar si hay alianza o no” con el PRO, dejando la puerta abierta a un acuerdo. Sin embargo, a los violetas los obsesionan, entre otros ítems, las PASO. El Gobierno porteño sostiene que no están los votos para eliminarlas, por lo que habrá internas. Los libertarios, en cambio, esperan que no se hagan.

Mileísmo sin Milei

Esta semana, Juan Carlos de Pablo, economista amigo de Javier Milei, escribió en La Nación que el “mileísmo sin Milei significa mileísmo de buenos modales. Solo en Hollywood se pueden meter en un mismo cuerpo la inteligencia de Albert Einstein con la pinta de Brad Pitt; la realidad no funciona así”.

Para “el profe”, el Presidente no sólo es su estilo, sino el planteo del rumbo y la voluntad de enfrentar a los sectores afectados. “Ergo, salvo que se infarte, lo asesinen, renuncie o le hagan un juicio político, terminará su mandato y será el candidato del oficialismo”.

La idea pareció prender en Juan Pablo Arenaza, amigo de Bullrich hace un cuarto de siglo y legislador porteño. En FutuRock, sostuvo que trabajan “para que Patricia sea una gran senadora. La política es muy dinámica, puede cambiar todo de un día para el otro. Miren el caso del presidente de Paraguay, la semana pasada tenía 62% de imagen positiva".