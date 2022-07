Massa aclaró cómo será el cronograma de su asunción

"Quisiera transmitir una hoja de ruta clara para evitar versiones, especulaciones", afirmó el futuro ministro de Economía. Además, informó cuándo presentará a su equipo y sus nuevas medidas.

El futuro ministro de Economía Sergio Massa informó a través de sus redes sociales cómo será el cronograma de su asunción en el cargo, previa renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados. Según indicó, publicó esta información para evitar "especulaciones o falsas medidas en estudio".

"Quisiera transmitir una hoja de ruta clara para evitar versiones, especulaciones o falsas medidas en supuesto estudio", comenzó el líder del Frente Renovador, que se hará cargo del ministerio de Economía, absorbiendo además las carteras de Desarrollo Productivo y de Agricultura, Ganadería y Pesca. En ese sentido, explicó que "el lunes y martes voy a comunicar los nombres de quienes me acompañaran en esta nueva responsabilidad que me toca enfrentar".

"Además, el día martes está acordada la sesión especial donde presentaré mi renuncia como presidente de Diputados y se designará mi reemplazo al frente de la Cámara", continuó Massa. Si bien el nombre se confirmará más adelante, se menciona la posibilidad de que la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos y dirigente del FR, Cecilia Moreau, reemplace al flamante "superministro".

Luego, señaló que el presidente Alberto Fernández le tomará juramento y luego en conferencia de prensa comunicará "el plan de trabajo, objetivos y ejes a abordar, así como también la mecánica de los primeros 10 días que van a darnos un camino a recorrer y los desafíos a encarar como país". Finalmente, concluyó reiterando: "Con mucho respeto les pido que no demos por supuestas cosas previamente en términos de nombres o medidas para no generar incertidumbre ni falsas expectativas. Muchas gracias".

Desde las versiones de su supuesta asunción entre miércoles y jueves, hasta la oficialización de su desembarco en Economía, Massa trató de mantener hermetismo en cuanto a los posibles nombres que lo acompañarán en el "superministerio" y de las posibles medidas que tomará.

Prueba de ello se vio ayer, cuando tras la reunión con el ahora ex ministro de Desarrollo Productivo Daniel Scioli, Massa tuvo una breve participación, abrazó al ex gobernador y se fue. "Estuvimos trabajando en la transición y en los temas urgentes", afirmó el futuro ministro de Economía, que afirmó que no va a hacer declaraciones.