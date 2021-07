Cambios en el gabinete: Agustín Rossi confirmó que deja el Ministerio de Defensa

Desde Perú, el Presidente anticipó que todos los funcionarios que son candidatos deben dejar sus cargos. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, confirmó luego su salida. También se irá el ministro Arroyo, a quien reemplazará Juan Zabaleta. Los otros son Victoria Tolosa Paz, Martín Gill y Enrique Cresto.

El presidente Alberto Fernández confirmó desde Perú que los funcionarios que sean candidatos estas elecciones 2021 deberán dejar sus cargos, con lo que confirmó la salida del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la de la titular del Consejo de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, que se esperaban, pero también la del ministro de Defensa, Agustín Rossi. "Demuestra su sentido ético", confirmó más tarde Rossi la decisión. La interna en Santa Fe, en la que Rossi enfrentará a la lista del gobernador Omar Perotti, incomoda a la Casa Rosada.

"Es una regla ética que quiero preservar", explicó Fernández respecto a los funcionarios que decidieron anotarse en una lista. El Presidente mencionó además al secretario de Obras Públicas y candidato en Córdoba, Martín Gill, y el del titular del Ente de Obras Hídricas, que se postula en Entre Ríos, Enrique Cresto. "Son pérdidas muy grandes pero es una regla que me impuse", argumentó desde Lima, donde está participando de las ceremonias de asunción del presidente Pedro Castillo y manteniendo reuniones bilaterales. "Vamos a esperar a mi regreso y vamos a poner todo eso en orden", agregó Fernández, que regresará hoy a la tarde.

El Destape anticipó el cambio de Arroyo por el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta -uno de los jefes comunales más cercanos al Presidente-, que en la Casa Rosada ya el martes daban como hecho. El cargo de Tolosa Paz depende de Jefatura de Gabinete, pero es más de carácter técnico y no necesariamente debe ocuparlo un político. En cambio, resultó más sorpresiva la salida de Rossi, quien en una entrevista realizada unas horas antes había considerado que no tenía en sus planes inmediatos irse. Sin embargo, luego de la aparición de Fernández, se mostró totalmente de acuerdo con su postura.

Una interna que inquieta

"No estoy para nada caliente, tomo las decisiones con mucha serenidad", aseguró Rossi en el programa "A Dos Voces". “Cuando uno hace política tiene que saber que las decisiones no son inocuas. El Presidente fijó una regla y a mí me parece que está en todo su derecho para llevarla adelante”, añadió. Aprovechó para "agradecerle al enorme equipo que me acompañó todo este tiempo en el Ministerio de Defensa y espero que el que venga sepa hacer buen uso de ese equipo”. "A partir de este momento voy a tener absoluta libertad", apuntó.

El nombre del reemplazante de Rossi no estaba resuelto. Una versión mencionaba al embajador en Brasil, Daniel Scioli, pero en la Casa Rosada no confirmaban nada. No es un área del oficialismo en la que abunden los especialistas. Rossi, quien ya había ocupado el cargo durante el último tramo del gobierno de Cristina Kirchner, fue la solución que tuvo a mano Fernández cuando llegó a la Casa Rosada. Por entonces, Rossi era diputado y, en algún momento, precandidato presidencial, postulación que bajó inmediatamente después que Cristina anunciara la fórmula junto a Alberto.

El enfrentamiento entre Perotti y Rossi tiene que ver con la conducción del peronismo en Santa Fe y la candidatura a gobernador en 2023. Perotti busca ungir como su sucesor al actual senador Roberto Mirabella, a quien primero quiso colocar como candidato para renovar en el Senado pero luego consensuó con la vicepresidenta que vaya como primer candidato a diputado. Para la Cámara alta anotó al bielsista Marcelo Lewandowski y a la kirchnerista Marilín Sacnun, mientras que él se colocó como senador suplente.

Rossi aseguró que, por pedido del Presidente, le acercó la semana pasada al gobernador tres propuestas de unidad diferentes pero que Perotti las rechazó todas. Finalmente, el todavía ministro -que es quien mejor mide en las encuestas- se postuló para las PASO como primer candidato a senador junto a la vicegobernadora Alejandra Rodenas. La boleta a diputados la encabeza el concejal rosarino Eduardo Toniolli, referente del Movimiento Evita

“Voy a seguir siendo cristinista en la provincia de Santa Fe porque cuando haya que defenderla a Cristina el único que va a estar, seré yo. ¿O alguien cree que Perotti la va a defender?”, se preguntó Rossi anoche. La confrontación inquieta a la Casa Rosada donde sondearon, con discreción, a Rossi para que bajara la boleta, pero no prosperó. Rossi no quiere entregarle a Perotti los destinos del peronismo santafesino. La preocupación ahora de la Casa Rosada pasa porque la sangre no llegue al río y las PASO se hagan sin que queden heridos en el camino.