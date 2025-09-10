Tres días después de la dura derrota electoral en provincia de Buenos Aires, el Gobierno de Javier Milei decidió volver a poner en funciones el Ministerio del Interior eliminado hace un año atrás y designó al frente de esa cartera a Lisandro Catalán, mano derecha de Guillermo Francos. La decisión se conoce en medio de tensiones con los gobernadores, quienes le reprochan al Gobierno nacional "no cumplir su palabra".

"Siguiendo las instrucciones del Presidente Javier Milei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, y el flamante Ministro del Interior, Lisandro Catalán. En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio", anunció Francos en su cuenta de X.

Noticia en desarrollo...