Mauricio Macri habló sobre los errores durante su gestión que llevaron a que pierda las elecciones en 2019. Con poca autocrítica, el ex presidente remarcó la interna de Juntos por el Cambio al apuntar contra su exministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el extitular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, dos integrantes de la denominada "ala política" de su gobierno, que le ayudaron a aprobar varias leyes.

"Como presidente nunca debí haber delegado la negociación política y yo la delegué en mi ala más política, con filo-peronistas", afirmó Macri en diálogo con Joaquín Morales Solá en TN. Monzó fue ex intendente de Carlos Tejedor por el Frente para la Victoria, en tanto que Frigerio, como ministro del Interior, fue el encargado de tender puentes con un sector del peronismo en los cuatro años de mandato de Macri.

En este sentido, Macri marcó que la consecuencia de su error fue que "nunca pudimos llegar a los acuerdos necesarios para transformar a la Argentina".

"Lo tenía que hacer como Presidente, pero yo tengo mis dudas que hubiese obtenido algo mejor que los que estuvieron encargados", afirmó el ex mandatario contra un sector de su partido.

Durante la entrevista, Macri insistió con que su gobierno terminó el 11 de agosto, aún cuando faltaban dos meses para la elección presidencial. Sobre sus errores en su mandato, destacó que en diciembre de 2017 se quebró su Gobierno y comenzaron a tener una actitud defensiva.

"El modo defensivo me llevó a perder la capacidad de escuchar, a dejar de visitar a la gente en su casa, en su trabajo, y eso nos fue como apabullando y dejé de explicar por qué estaba pasando cada cosa que estaba pasando. Esa combinación hizo que una parte importante de la sociedad dijera ‘esto no va'", admitió el ex mandatario.