A menos de cuatro días de que se debata el aporte único para las grandes fortunas, el diputado nacional del Frente de Todos, Itaí Hagman aseguró que se va a dar "media sanción al proyecto de ley". Y considero que "Juntos por el Cambio tiene una asociación con un sector de enorme priviliegio".

En charla con Alocarla, por El Destape Radio, Hagman aseguró que de repetirse "las posiciones que se vertieron en la comisión de presupuesto deberíamos tener condiciones el martes para darle la media sanción". En este mismo orden, Hagman aseguró que frente a la negativa de Juntos por el Cambio "esto revela que tiene una fuerte asociación con un sector de enorme privilegio”. Por otro lado, admitió que "hay un sistema tributario que carga más sobre la clase media y populares que sobre los de altos patrimonios y eso es una cosa que hay que modificar".

Consultado sobre las demoras del tratamiento del impuesto, Hagman añadió que "hubo un lobby muy fuerte para que esto no se trate, pero también hubo una ventana para recibir propuestas alternativas que nunca llegaron". Por otro lado, añadió que el proyecto está diseñado para que "se logre recaudar un volumen significativo afectando a la menor cantidad de gente. Tratar que esta crisis no caiga exclusivamente en la clase media y sectores populares".



Consultado sobre los posibles ataques, Hagman aseguró que se "se va a tomar como todas las iniciativas que buscan enfrentar una crisis con un mayor criterio de equidad". Por otro lado, también añadió que desde los medios hegemónicos "se va a tomar como una suerte de reafirmación de totalitarismo populista con argumentos delirantes”. Y detalló: "Tenemos que tratar de explicar que es un proyecto absolutamente racional, no es un ataque a nadie y es una manera de tratar de seguir asistiendo a los sectores que necesitan del Estado para enfrentar la crisis".



Respecto al debate sobre el aborto legal, Hagman sostuvo: "Había mucha expectativa por la demora. Nunca es inoportuno discutir políticas de ampliación de derechos. Es una deuda de las instituciones. Hace dos años, por muy poco no se logró aprobar" y agregó: "Tengo mucha expectativa de que esto se trate. No me animo (a dar un resultado) porque cada caso es particular. Quiero creer que sí (sale). Las compañeras todavía son cautas. Hay que pelearla".