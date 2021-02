El vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, advirtió que si la empresa Cablevisión del Grupo Clarín no devuelve a sus usuarios el dinero cobrado de forma ilegal este mismo viernes iniciarán sanciones. Este viernes finaliza el plazo para que las empresas que facturaron de más devuelvan el excedente.

“Si no devuelven la plata hoy (por este viernes) empezamos con las sanciones”, afirmó López en una entrevista con El Destape Radio. El funcionario explicó que algunas empresas se adecuaron al pedido y devolvieron lo cobrado de más, pero otras como Cablevisión no lo hicieron.

El funcionario especificó: “Si no cumplen hoy tienen sanciones y si siguen incumpliendo no van a poder aumentar más. Si en febrero no devuelven la plata no pueden aumentar en marzo lo que está programado”.

Con la decisión de no acatar la devolución del dinero, Cablevisión está desconociendo al poder ejecutivo, al poder legislativo y a cinco fallos dictados por el poder judicial. De todos modos, para López podrán recuperar el dinero de los usuarios porque tienen una estrategia judicial.

Asimismo, aseveró: “Tenemos que cambiar la ley para que la sanción incluya sacarles la licencia, esas herramientas son legislativas y hoy no las tenemos. Estamos aplicando una norma que estaba pensado para los teléfonos y lo usamos para internet".

López manifestó que habrá un momento en el que va a haber una "rebelión ciudadana contra estas empresas” y sostuvo que la semana que viene el Gobierno anunciará con la campaña publicitaria de la Prestación Básica Universal.

El funcionario explicó que pueden aplicar multas que se van multiplicando por la cantidad de faltas y detalló que durante el gobierno de Mauricio Macri el precio de los servicios de internet subió un 1400 por ciento. "Si no cumplen, el primer mes será un monto y luego irá aumentando sucesivamente", sostuvo.

Cablevisión deberá devolver el dinero

Cablevisión deberá devolver este viernes, como fecha límite, el excedente cobrado a sus usuarios. El ENACOM había autorizado un incremento del 5% en enero pero la empresa del Grupo Clarín definió, unilateralmente, subir las facturas en un 20%. La declaración de las Telecomunicaciones como servicio público y el plan básico universal son dos políticas destacadas por la Casa Rosada a la hora de generar igualdad de oportunidades, conectividad para todos los argentinos y una actualización, en cierta manera, de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, el poder del mercado y de las empresas no las vieron con buenos ojos, en especial a la medida que habilita un control de precios por parte del Estado nacional.

La medida fue defendida por el presidente de la Nación en su viaje a Chile la semana pasada. Aseguró que “en Argentina hay 45 millones de habitantes y 60 millones de celulares. Sin embargo, la telefonía fija es un servicio público y algunos cuestionan que la telefonía celular lo sea”. Y agregó que “cuando hicimos esas reformas, lo hicimos pensando en cómo el mundo había cambiado y cuáles eran las demandas nuevas de esta sociedad”. Pero la iniciativa también fue celebrada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena Ibarra, quien aseguró que “lo que está haciendo la Argentina, no lo hizo nadie” y remarcó “la garantía al derecho humano de acceso a las tecnologías de la información para toda la población”-