Paro y movilización de enfermeros de CABA: "Tenemos básicos de pobreza"

El personal de enfermería también exige que sean incluídos en la Ley N° 6035 de profesionales de la salud. Se movilizarán al Obelisco y realizarán un acto. Desde el Gobierno porteño aseguraron que están abiertos al diálogo.

El personal de enfermería de CABA a través de la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) comenzó hoy una jornada de paro en reclamo de reconocimiento profesional, laboral, mejores salarios y condiciones de trabajo al Gobierno porteño. En tanto, a partir del mediodía, se movilizarán al Obelisco, donde realizarán un acto y brindarán una conferencia de prensa.

A través de un comunicado, desde el gremio denunciaron que "la situación es realmente indignante". Los enfermeros remarcaron: "tenemos básicos por debajo de la línea de pobreza y no nos incluyen en la Ley N° 6035 de profesionales de la salud".

Asimismo, los profesionales apuntaron contra la paritaria firmada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta "y sus socios sindicales" en "una 'nueva carrera' en la que se miente hablando de equiparación salarial, cuando en realidad propone cuotas hasta el 2025 sin llegar ni al 50 % del salario que nos corresponde". La organización sindical se concentrará en la intersección de las avenidas Callao y Corrientes a las 12, para luego marchar al Obelisco.

Por su parte, desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires afirmaron a El Destape que "se encuentra abierto al diálogo para escuchar y ponderar las necesidades de las asociaciones y gremios en el ámbito de la Salud, con el objetivo de lograr concertaciones sobre las condiciones laborales y ofrecer soluciones siempre que sea posible en el corto, mediano y/o largo plazo".

"Actualmente, las conversaciones entre el ejecutivo porteño y las distintas asociaciones gremiales y sindicales son constantes con el objetivo de lograr una toma de decisiones acorde a las necesidades de las partes y sujeta al contexto actual", agregaron

Además, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires insistieron que "acompañan y fomentan la capacitación y desarrollo de la enfermería con el fin de mejorar sus condiciones laborales, teniendo en cuenta que se trata de una actividad con formación continua y progresiva".

En tanto, el gremio anunció que propondrá a todas la organizaciones de salud "una acción común de lucha, por salario, reconocimiento profesional-laboral y condiciones de trabajo". "Ya en varios hospitales de CABA, asambleas interdisciplinarias de la Federación de Profesionales (que integramos), se recibió positivamente el planteo de nuestra asociación", señalaron.

"Por lo tanto, hoy vamos a una jornada de 'todas las broncas' de la salud pública expresada en las calles de CABA. Que cada compañero/a venga con su cartel, denunciando su bronca por la política de ajuste que nos toca enfrentar ”, indicaron.

En tanto, residentes y concurrentes de centros de salud y hospitales de la CABA iniciaron hoy también un paro y tienen previsto marchar durante la mañana desde el Obelisco hacia la Legislatura Porteña.

Médicos de CABA anuncian un paro en reclamo de un aumento salarial y en defensa del hospital público

En tanto, la Asociación de Médicos Municipales (AMM) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) anunció un paro de actividades por 24 horas, que regirá a partir las 8 el próximo martes 27 de septiembre. Los profesionales reclaman "un aumento salarial por encima de la inflación y mejoras en las condiciones laborales". Además, se exigen medidas "en defensa de los hospitales públicos".

En diálogo con El Destape, el presidente de la AMM, Carlos Rojo, señaló que llevan "seis años con pérdida salarial progresiva, más o menos un 50 por ciento del salario". "En lo que va de este año, llevamos una pérdida del 17 por ciento y lo que nosotros queremos es recuperarlo entre septiembre y octubre", enfatizó. Posteriormente, el profesional planteó "seguir monitoreando la inflación para no seguir perdiendo". Según Rojo, en los próximos meses buscan tener diálogo con el Gobierno y continuar con las charlas pero "por ahora no hay respuesta positiva y no llegaron a ningún acuerdo".