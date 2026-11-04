Pase de manos: Benetton vende 900 mil hectáreas a socios de una empresa cercana a Trump

En 1991, el holding italiano de la familia Benetton compró una compañía patagónica fundada en 1889 por capitales ingleses y controlada entonces por tres familias locales: Paz, Menéndez y Ochoa. Tenía 360 mil hectáreas repartidas en cuatro estancias. Treinta y cinco años después, Benetton se va del negocio rural argentino con una superficie que casi triplica a la original, distribuida en Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Buenos Aires. Los compradores son los socios y directores de Adecoagro, con su CEO, Mariano Bosch, como cara visible.

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Los medios del sistema presentaron la operación como parte de un pretendido proceso de "nacionalización" de la economía, con la salida de multinacionales y su reemplazo con jugadores locales. Pero a la presentación le falla un detalle: Adecoagro es una firma argentina controlada por capital extranjero. Desde marzo de 2025, Tether, la emisora de la moneda digital USDT, adquirió casi el 75% del capital de la compañía que, antes de la compra a Benetton, ya lideraba el ranking de terratenientes.

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Expansión terrateniente

La operación abarca la Compañía de Tierras Sud Argentino (CTSA) y Ganadera Cóndor, las dos sociedades que Benetton conservaba en el país. Agustín Dranovsky, CEO de CTSA, seguirá al frente de la gestión, y Bosch asumirá como presidente de ambas.

Según las cifras de la vendedora, en los campos habitan unos 250 mil ovinos que producen más de 880 mil kilos de lana anuales, lo que ubica a CTSA como la mayor productora del país. En Buenos Aires pesa en la agricultura, con papa, maíz y trigo.

Según los compradores, la operación se hizo a título personal, sin intervención de la firma que administran. ¿Con qué capital se financió una operación de esta escala? ¿Qué distancia real existe entre los empresarios que compran y el accionista que domina la firma donde trabajan? Interrogantes que, como el precio de venta, se mantienen en la nebulosa.

La compra completa una secuencia de expansión. Adecoagro produce alimentos y energía renovable en Argentina, Brasil y Uruguay y administra unas 210 mil hectáreas agrícolas. Su última gran jugada local fue Profertil, la principal productora de fertilizantes nitrogenados del país. Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas compraron primero el 50% de la canadiense Nutrien, por unos 600 millones de dólares. Después, YPF acordó vender su mitad por otros 635 millones. Adecoagro quedó con el 90% y ACA con el 10%. Profertil elabora cerca de 1,3 millones de toneladas de urea por año y abastece alrededor del 60% de la demanda local. En julio de 2026, la compañía acordó además la compra de la usina brasileña Caarapó, de Raízen, por 148 millones de dólares.

Con Benetton, el grupo de socios pasa del insumo al territorio: el fertilizante, el suelo que lo recibe y el animal que lo pisa. Es una cadena que ningún competidor local exhibe con esa extensión.

Tether, en el campo y en las pantallas

La expansión de Adecoagro coincidió con el desembarco del gigante cripto Tether. Luego de una inyección de capital, en marzo de 2025 la firma adquirió el 74,3% de la compañía, con inversiones acumuladas por encima de los 600 millones de dólares. Juan Sartori, el empresario uruguayo que preside el directorio en forma ejecutiva, aparece como pieza de esa expansión hacia la economía real.

La trama de Tether y la Casa Blanca

El 2025 fue un año próspero para la empresa cripto. En julio de ese año, el presidente de Estados Unidos Donald Trump promulgó la GENIUS Act, la primera ley estadounidense que regula las stablecoins, un negocio que Tether domina. En la ceremonia, el presidente agradeció a los arquitectos de la norma y preguntó dónde estaba Bo Hines, su asesor cripto de 29 años, que se puso de pie entre aplausos. Lo que casi nadie sabía en esa sala, según una investigación del Wall Street Journal basada en mensajes, documentos internos y registros de pagos, es que mientras Hines lideraba el impulso de la ley desde la Casa Blanca, Tether canalizaba millones de dólares hacia Nxum, una consultora que él cofundó. El diario reconstruye que Hines integraba un chat de Signal con sus socios de Nxum, donde comentaba novedades legislativas y retransmitía argumentos sobre la ley, mientras esos socios mantenían contacto con el CEO de Tether. Aprobada la norma, Tether lo contrató para dirigir su negocio en Estados Unidos.

El sitio Cointelegraph informó que el senador demócrata Richard Blumenthal reclamó a Paolo Ardoino, CEO de Tether, documentos sobre contratos, pagos y actividades de lobby con Nxum, que según el WSJ recibió 6,3 millones de dólares. Blumenthal sostiene que los mensajes mostrarían a Tether coordinando el lobby sobre la ley y a Ardoino exigiendo a Nxum que "aplastara" a los opositores. Cointelegraph no obtuvo respuesta de la empresa, cuyos nexos se expanden por varias oficinas de la Casa Blanca.

La ruta del dinero y los vínculos con el poder

La ruta del dinero conecta con el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Cantor Fitzgerald, la firma que condujo, custodia los bonos del Tesoro que respaldan la moneda de Tether, según Fortune, y él defendió en público a la empresa en 2024. Una investigación de Bloomberg de julio de 2026 sostiene que Lutnick y Hines trabajaron detrás de escena para aflojar salvaguardas de la ley en beneficio de Tether. Un testimonio escrito de Ben McKenzie ante el subcomité de Blumenthal resumió el caso: algunos demócratas pedían un plazo de adecuación de 18 meses, y Hines declaró que tres años era la línea roja de la Casa Blanca. Bloomberg informó también, en marzo, que mientras Lutnick vendía Cantor a sus hijos, Tether les otorgó un préstamo.

El avance de Tether activos argentinos

La presencia de Tether en la Argentina no se agota en el agro. En julio de 2026 puso 20 millones de dólares en Ualá, en una ronda de 197 millones liderada por Allianz X, aunque la integración directa de USDT en esa app quedó limitada por el marco regulatorio local. En octubre encabezó una serie A de 15 millones en Mural, una fintech que ofrece servicios con stablecoins a empresas y gobiernos. El año pasado destinó 14 millones a la billetera Belo. El mapa tiene lógica: quien emite una moneda digital atada al dólar compra lugares por donde circula esa moneda y activos que pueden pagarse con ella.

La compra de las 900 mil hectáreas ocurre en el marco del fallido intento gubernamental de derogar la Ley de Tierras, que limita la extranjerización del territorio nacional. El gobierno fracasó en el intento por la movilización popular, que obligó a ratificar la norma en contradicción con la posición de la administración de Javier Milei, que pretendía abrir la puerta de par en par a la enajenación del suelo. La operación, en las formas, respeta la norma. En los hechos, amplia los dominios de intereses extranjeros que apetecen los recursos de la patria.