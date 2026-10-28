La senadora Patricia Bullrich reconoció el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva: "La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta". De esta forma, la senadora de la Libertad Avanza se convirtió en la primera dirigente del oficialismo en pronunciarse sobre las elecciones en Brasil y vuelve a distanciarse del presidente Javier Milei.

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"La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia. Tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación", escribió Bullrich en su cuenta de X.

En su posteo, Bullrich también cuestionó el avance de la Justicia sobre Flávio Bolsonaro, quien huyó de su país en una operación en la que fue asistido por el Gobierno argentino para llegar a Puerto Iguazú y desde allí volar a los Estados Unidos con una escala previa en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. "Y sobre Flavio, que hizo una enorme elección, quiero hacer una reflexión sobre la calidad de la democracia. Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel", sostuvo.

"La utilización de una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición es una herramienta de poder que nunca puede ser el camino de una democracia", cerró.

El Gobierno sigue sin reconocer la victoria de Lula

El último martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó formalmente que el Ejecutivo no enviará salutaciones institucionales al mandatario brasileño. El funcionario se limitó a señalar que el oficialismo simplemente "tomó nota del resultado", descartando de plano cualquier canal formal de felicitación por parte de Javier Milei o de la Cancillería.

Según informó El Destape, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, intentó impulsar un comunicado del mandatario o Cancillería, pero Milei se negó.