Bullrich se sumó a la presión a Milei por Ludopatía y anunció fecha de tratamiento

Patricia Bullrich, siendo Patricia Bullrich. La jefa de la bancada de senadores de La Libertad Avanza (LLA) anunció que en las "próximas senadas" se debatirá en la Cámara alta el proyecto de ludopatía, por el que la oposición en Diputados y la Iglesia presionó en la semana previa a la llegada del papa León XIV.

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"La ludopatía infantil no es un juego. Destruye la vida de chicos y golpea a familias que muchas veces no saben cómo ayudarlos. Vamos a tratar esta ley en el Senado en las próximas semanas. Hay que ponerle límites", afirmó a través de su cuenta de X.

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Uno de los proyectos de ludopatía que hay en el Senado tiene una media sanción de Diputados de 2024. En esa oportunidad, LLA había votado en contra. Al otro día, según había reportado este medio, en Casa Rosada habían informado que, en un supuesto caso de que el Senado lo aprobara, Milei iba a vetar la ley, la que tildaron de "extremadamente comunista y delirante".

La iniciativa contra la ludopatía del Ejecutivo fue enviada al Senado en mayo de este año. Sin embargo, este expediente no tuvo movimiento en las comisiones a las que fue girado: Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales.

Fuentes de la bancada de LLA expresaron su desconcierto ante el anuncio de Bullrich sobre el proyecto de ludopatía. "Está difícil, porque el que vino con media sanción de Diputados no creo que lo tratemos. No lo quiere el Ejecutivo. Y el que mandó el Gobierno, está en el Senado desde marzo y nunca lo tratamos ni en comisión", se sinceró.

Lo cierto es que la acción de Bullrich se suma a la colección de desmarques de la jefa de la bancada oficialista, que días atrás lideró una reunión con sus diputados. La foto de ese encuentro fue un mensaje a Javier y Karina Milei de que la ex ministra tiene su tropa propia.

Esta semana, diputados de la oposición habían enviado una nota a los senadores titulares de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, todos de LLA, en la que le pidieron una reunión para hablar sobre el tratamiento del proyecto de Ludopatía, que a fin de noviembre perderá estado parlamentario.

El pedido de los diputados se da un mes después de que la Pastoral Social enviara a la titular del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel, y a los senadores, para que "asuman la responsabilidad que el pueblo argentino les ha confiado, que retomen de inmediato el tratamiento del proyecto, que generen los acuerdos necesarios y que hagan todo lo que esté a su alcance para que pueda convertirse en ley".

"No dejen que este proyecto de ley, que puede traer alivio y protección a sus ciudadanos y familias, perezca en la sombra de la desidia y la indiferencia", reclamaron en el texto, en el que recordaron las palabras de Papa León XIV, en la que afirmó que "debemos evitar ‘la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles’".