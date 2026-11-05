"Si quieren pureza, saquen el 54%": Bullrich profundiza la distancia con Milei y polariza con CFK

Al bullrichismo “por ahora” le “funciona” esta dinámica casi tóxica de ser parte de un armado con el que no se sienten cómodos,

Ya es una costumbre. Los días de Patricia Bullrich nunca son tranquilos. Después de haber sacado músculo con una foto junto a parte de su equipo y de reiterar su cansancio frente a las actitudes de la Casa Rosada, volvió a diferenciarse de Javier Milei al ponderar a la industria y la construcción como generadores de puestos de trabajo. Al mismo tiempo, decidió sumarse a la polarización, confrontando directamente con Cristina Kirchner, que celebró la derrota de Donald Trump en las recientes elecciones de Estados Unidos con una escueta publicación en X: “Beautiful morning”, dijo. La senadora le respondió primero con un error de ortografía y después de forma correcta: “Freedom is beautiful”.

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Choque por las pymes y el empleo: las grietas entre Bullrich y el mileísmo

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La distancia de Bullrich con Milei en materia de microeconomía no es una novedad. Hace varias semanas, la senadora le había planteado al jefe de Estado, en una reunión de Gabinete, que existen sectores postergados. Se llevó como respuesta, en aquel entonces, elogios al RIGI y el extractivismo. Según reprochó ella, ninguno de estos proyectos genera puestos de empleo masivo, mientras que quienes sí lo hacen atraviesan profundas dificultades. Ahora trasladó la demanda —o, en caso de postularse el año que viene, la promesa de atención— a la esfera pública. Como ya sucedió en otras oportunidades, con otras temáticas.

Una fuente de consulta habitual del bullrichismo le aseguró a este medio que “no hay ruptura” con La Libertad Avanza, pese al descontento creciente con la Casa Rosada. “Nosotros no vamos a romper nada”, pero “si nos echan”... En el espacio suponen que en las altas esferas libertarias están enojados, pero asumieron una misión de límite y control: “No vamos a permitir que hagan lo que se les ocurra”.

"No vamos a romper nada": la desafiante estrategia del entorno de Bullrich ante el malestar libertario

Al bullrichismo “por ahora” le “funciona” esta dinámica casi tóxica de ser parte de un armado con el que no se sienten cómodos, marcar diferencias constantes, atravesar una situación prácticamente “insostenible” y no romper. Bullrich no quiere ser la responsable de ninguna crisis generada por un portazo anticipado, como hizo Carlos “Chacho” Álvarez con Fernando de la Rúa. Pero tampoco está dispuesta a quedarse callada. De hecho, volvió a señalar que hacen falta más medidas, como las adoptadas recientemente para aliviar la situación de las pymes, para lograr una mejora económica real.

“Si quieren pureza que hagan como Cristina Kirchner y saquen el 54%” de los votos, sostuvo una voz autorizada que retrucó: “Que los busquen ellos a los votos” si no están dispuestos a aceptar diferencias y críticas.

¿Qué pasará con el futuro político de Patricia Bullrich de cara a 2027?

Por ahora, aseguran en el entorno de la senadora, no piensan en un nuevo horizonte. No está sobre la mesa a dónde ir en caso de ser eyectados del armado libertario. Hubo rumores de una reunión con Mauricio Macri hace unos meses y otra en los últimos días. La senadora asegura que no se encontró con su exsocio, y en el entorno del líder del PRO sostuvieron que “suena raro” que haya sucedido una instancia semejante.