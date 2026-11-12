Bullrich apura la aprobación de la Ley de Discapacidad y le envió un fuerte mensaje a Milei: "Nadie afuera"

La tensión entre el presidente Javier Milei y la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, no para de escalar. La exministra de Seguridad afirmó este jueves que la Cámara alta está preparada para aprobar la nueva Ley de Discapacidad. En medio del ajuste al sector que impulsa el Gobierno, la legisladora volvió a enviarle un mensaje a Milei: "Como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”, aseguró a través de su cuenta de X en las últimas horas.

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Luego de la visita del Papa León XIV a la Argentina, el gobierno de Milei no acusó recibo del pedido del líder de la Iglesia Católica para con los discapacitados y las universidades. El vocero presidencial, Adrián Ravier, insistió en el que Nación defendió las auditorías a quienes reciben pensiones y a las casas de altos estudios. El histórico paso del Sumo Pontífice por el país incluyó el encuentro en el Pequeño Cottolengo Don Orione y dejó una de las definiciones más fuertes: "El progreso de una nación también se mide por cómo acoge a las personas con discapacidad", sentenció.

A principios de semana, se esperaba una baja de la intensidad de la interna. La inclusión de Bullrich en el saludo al Gabinete y la incorporación de fotos suyas en el álbum oficial de la misa inaugural parecieron ser gestos de pacificación. Pero todo cambió: con León todavía en Argentina, Bullrich posteó que “es con todos, que nadie quede en el camino” y volvió a poner sobre la mesa un tema sensible.

La senadora resistió intentos de la Casa Rosada de modificar el proyecto de Discapacidad que salió de Diputados y consiguió el respaldo de los aliados y de sectores de la oposición para avanzar con su sanción en el Senado. De esta manera, la jefa del bloque libertario logró un dictamen de mayoría sin introducir cambios en el texto y allanó el camino para su tratamiento en una sesión prevista para el jueves 19 de noviembre.

El gesto se suma a las recientes muestras de autonomía de la senadora, que públicamente demanda que los resultados del programa económico del Gobierno alcancen a toda la población, además de diferenciarse en ciertos aspectos de la estrategia política de la Casa Rosada o los modos del Presidente.

Una advertencia que también llegó tras un curioso video difundido por el ministro de Economía, Luis Caputo, con quien Bullrich supo coincidir en la necesidad de generar acuerdos políticos para sostener el modelo. El titular del Palacio de Hacienda adelantó que van “a seguir con la ortodoxia, vamos a seguir haciendo lo que hay que hacer” hasta las elecciones y se preguntó “¿Ven que es difícil tener esa convicción que tiene el Presidente? ¿Saben cuántos lo pueden reemplazar? Ninguno, ninguno”.

Quirno acusó a Bullrich de quedarse en “ambiciones personales”

El canciller Pablo Quirno acusó a Bullrich de “quedarse en cosas chiquitas” y “ambiciones personales”. "Comparto y tengo el privilegio de compartir muchas horas con el Presidente porque lo acompaño en todos sus viajes y conozco profundamente su pensamiento. Está claro hacia dónde está yendo y eso exige un compromiso absoluto del Gobierno", subrayó Quirno, luego de la sugestiva frase de Milei en su cuenta de Instagram, donde apuntó contra gente “dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser capitán”.

La frase del Presidente fue leída como una mención implícita a su socia política y en las filas libertarias así lo entendieron: "No nos tenemos que quedar en cosas chiquitas o en ambiciones personales que no son consecuentes con el tiempo que vivimos", cuestionó el ministro de Relaciones Exteriores en diálogo con radio La Red. Sin embargo, al ser consultado directamente por la figura de la exministra de Seguridad, el jefe de la diplomacia argentina matizó su postura y dijo que no era quién "para juzgar la posición de la senadora".

En otro orden de cosas, el canciller afirmó que la Argentina “rechaza rotundamente” la decisión de Irán de declarar como organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea, sobre las cuales no pesa “ningún tipo de acusación” como “sí la tiene” la Guardia Revolucionaria de Irán.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Quirno sostuvo que la Argentina se toma “de manera muy seria este tipo de acusaciones”, que atribuyó a que el Gobierno de Milei declaró como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria en marzo último.