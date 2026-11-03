En un encuentro atravesado por el repudio y la conmoción por el ataque transfóbico en Palermo, la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados se reunió para analizar las cifras del brutal ajuste en políticas de género plasmadas en el proyecto de presupuesto 2027. Un abultado número de organizaciones invitadas detalló los porcentajes de recorte que proyecta el gobierno libertario para el próximo año.

{{{htmlAmp}}}

En primer término lo que resaltó fue la ausencia total de legisladores oficialistas, del PRO y la UCR. “Eso de que las feministas nos pasamos tres pueblos permeó en los distintos espacios políticos”, contestó la presidenta Gabriela Estévez (UP) ante la consulta de Myriam Bregman por la amplia cantidad de sillas de diputados vacías.

Los presentes hicieron un repudio unánime al ataque a las chicas trans en Palermo. “Ese grupo de jóvenes venía hostigando a las mujeres trans y en una bicicleteada que se hizo el domingo a la madrugada por Halloween se cruzaron con las travestis trans y las agredieron”, reconstruyó el socialista Esteban Paulon. “Es importante que pongamos sobre la mesa este tema. No podemos naturalizar el odio y los discursos que se emanan desde lo más alto del poder. Estos pibes de 16 y 20 años sintieron que no iba a pasar algo y seguramente sin el vídeo nada hubiera pasado. Expresamos nuestra condena sin fisura. Los discursos de odio se transforman en actos odiantes”, determinó.

“Hoy son trabajadoras sexuales, mujeres trans que están recibiendo violencia. Hay un aumento exponencial de los crímenes de odio”, reveló Flavia Massenzio de la Federación LGBT. “El número que tenemos es un crimen de odio cada 68 horas. Es una realidad. Hay una proporcionalidad directa entre la falta de políticas públicas, de presupuesto con esta realidad. Hoy no tenemos dónde hacer una denuncia”, completó.







Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género mencionaron “ejes críticos” que plantea el presupuesto del gobierno hacia mujeres y diversidades. El abogado del espacio, Feliz Samollovich alertó por el “Artículo 17 que propone la desindexación de la Asignación Universal por Hijo. Es un riesgo como la prestación alimentaria que estuvo 23 meses sin indexación y redujo su poder adquisitivo 13 puntos sobre la canasta alimentaria”.

Las cifras planteadas son contundentes. El Programa Acompañar se redujo 90% desde la llegada de Javier Milei, el plan ENIA de prevención de embarazo adolescente está 30% por debajo de 2023. Este año no se ejecutó el presupuesto para la Educación Sexual Integral y el proyecto de presupuesto estima un ajuste de 98,5% del que había en 2023. Señalaron que a septiembre de este año la ejecución no supera el 60% en el programa de protección de víctimas de violencia y el de atención a víctimas no alcanza al 50%.

“Al Estado le va a salir carísimo. Según ONU mujeres el costo de la violencia en términos de salud, justicia, seguridad y pérdida productiva llega a los 2,1 puntos del PBI. Las mujeres faltan al trabajo por la violencia. Hay un costo al Estado por no prevenir la violencia. En contraste, las políticas de prevención cuestan 0,35%. Hoy llegamos tarde y gastamos más”, remarcó Agustina Rossi, también de ELA..Respecto al proyecto de presupuesto, detalló que “se va a gastar más en el mantenimiento de la flota presidencial” que en políticas de género.

Mercedes Dalessandro, ex directora de economía y género, mostró la contradicción en la política oficial: “Este ajuste lo estamos pagando las mujeres mayoritariamente. Tenemos un problema de género muy grande. A nosotras nos dicen ‘no hay plata’ pero a empresas como Globant, Accenture y Mercado Libre les dan beneficios. Hablamos de los hombres más ricos del país. Mientras tanto, nosotras somos parásitos y sanguijuelas que vivimos del Estado y ya nos aumentaron la edad de jubilación al sacar la moratoria. Pero ellos son los héroes evasores que deben ser aplaudidos”. La economista dio a conocer el cálculo que realizó: Una empleada de casas particulares debería trabajar un millón 400mil años para alcanzar la fortuna de Marcos Galperin.

Lucia Caballero, de Ni Una Menos, en tanto, pidió “discutir una estrategia. El modo en el que el presupuesto de ajuste cae en el cuerpo de las mujeres es muy concreto. Se asume de forma individual con endeudamiento, quemnro d ELA jornada laboral y de la flexibilización.”

La secretaria de mujeres de La Rioja, Karen Navarro sostuvo que “las políticas de género son una responsabilidad de Estado, es fundamental en este momento fortalecer las redes territoriales. Necesitamos un Estado más presente”, concluyó.