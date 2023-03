Lanzaron Provincia Compras: la página web bonaerense que ofrece productos para pagar con 24 cuotas sin interés

El gobernador Axel Kicillof y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, lanzaron la página “Provincia Compras”, un portal de ventas online con miles de productos de tecnología, electrodomésticos, indumentaria, calzado y juguetería, entre otros rubros.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof lanzó la página “Provincia Compras”, un portal de ventas online con miles de productos de tecnología, electrodomésticos, indumentaria, calzado y juguetería, entre otros rubros. El mandatario realizó un acto en el Salón Dorado de Casa de Gobierno junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

La nueva plataforma digital ofrece hasta 24 cuotas sin interés hasta el 30 de junio inclusive. Durante el mes de marzo, se registraron más de 58 mil ventas por $4.616 millones, con un ticket promedio de $92 mil. En ese contexto, más de 15 mil personas solicitaron tarjetas de crédito desde el portal de ventas para poder aprovechar los beneficios. Además, del total de ventas, el 92% se concretó con un financiamiento en 24 cuotas.

“Ni Mercado ni Libre, Provincia Compras”, afirmó el mandatario en alusión a las diferentes plataformas digitales que ofrecen el mismo tipo de servicios, y en particular a la que posee el empresario Marcos Galperín. “Esto no es para competir con ningún privado”, remarcó y agregó que “Provincia Compras es un sitio que además ayuda a incluir proveedores que no pueden acceder a este tipo de plataformas”.

Cómo acceder a los beneficios

Para comprar en Provincia Compras es necesario ser cliente o clienta del Banco Provincia. Si bien se puede pagar con tarjeta de débito, para aprovechar las cuotas es necesario contar con una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por la entidad.

Quienes deseen obtener una tarjeta de crédito pueden gestionarla a través del mismo portal y completar un formulario de presolicitud, tras lo cual un o una ejecutivo de cuenta se comunicará para completar el proceso de otorgamiento. Para poder operar dentro del sitio las personas deben crear una cuenta de usuario o usuaria y una contraseña personal secreta, confidencial e intransferible.

Durante el anuncio, Cuattromo detalló que “el banco creció un 62% en la cantidad de clientes en estos tres años”. En ese sentido, agregó que “el 70% de los clientes del Banco usan canales digitales. Por eso, Provincia Compras es una estrategia en conjunto de todos los recursos del Banco”.

Vale remarcar que desde la entidad financiera pidieron un único requisito a las empresas que se quieran sumar a la iniciativa: “La distribución debe llegar a los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Nosotros queremos que cualquier cliente o clienta pueda recibir su producto en su casa”.