Eduardo Hecker: "con Macri, el Banco Nación perdió la mitad de su capital"

El presidente del Banco Nación confirmó la política macrista de vaciamiento de la entidad.

El presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker dialogó con El Destape Radio y confirmó las recientes declaraciones de Carlos Melconian, extitular del BNA, en las que aseguró que "querían sacar la plata" de la entidad. De hecho, Hecker aseguró que durante la gestión macrista el banco perdió "casi la mitad de su capital".

"Tengo que coincidir con Melconian porque algo de eso hubo", afirmó Eduardo Hecker en diálogo con el ciclo Habrá Consecuencias. "Un banco, una empresa tienen un patrimonio neto, su capital que se puede contabilizar. El patrimonio neto del Banco Nación cuando asumí era un poco más de la mitad del que tuvo Melconian cuando asumió en 2015", explicó.

Para explicar la denuncia del exmacrista, el presidente del Banco Nación precisó que "quiere decir que en el curso de la gestión de Macri el Banco Nación perdió casi la mitad de su capital, de su patrimonio neto en términos reales, en moneda constante. Esos son los hechos".

A continuación, sobre el estado en el que tomó el organismo, señaló que "el banco tenía problemas de administración, de solvencia y de liquidez, pagaba la tasa de plazos fijos más cara". "En mi opinión fue una política de achicamiento del Banco Nación y probablemente de vaciamiento", aseguró.

"En palabras de Melconian fue una decisión política", insistió. En contrapartida, destacó: "La nuestra fue la contraria, fortalecer al Banco Nación, priorizar su capacidad de dar crédito a las personas que más lo necesitan". "La buena noticia es que en lo que va de nuestro período logramos revertir ese achicamiento del capital del banco con una expansión crediticia muy notable", afirmó.

¿Qué dijo Carlos Melconian?

El economista Carlos Melconian aseguró que fue desplazado del Banco Nación porque el gobierno le quería "sacar la plata" al banco para cubrir las inconsistencias fiscales. "No renuncié al Banco Nación, me rajaron”, expresó en diálogo con Juana Viale. “El Banco Nación no es la ANSES, tiene cuestiones a las que el Banco Central lo obliga. Ganábamos mucha plata, fue un muy buen año. La plata es de todos los argentinos. Me querían sacar la plata”, reclamó.