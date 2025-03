Kicillof anunció créditos del BAPRO con tasa subsidiada a familias y empresas de Bahía Blanca

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó diez medidas que apuntan a la reconstrucción y reparación de Bahía Blanca, tras el catastrófico temporal que inundó la ciudad la semana pasada que dejó, al menos, 16 víctimas fatales y casi cien que continúan desaparecidas. Es la segunda vez que el mandatario bonaerense viaja a la ciudad, la primera fue el fin de semana pasado cuando recorrió zonas afectadas con sus ministros. "La respuesta esta catástrofe es Estado presente y obra pública", dijo en la conferencia de prensa que encabezó junto con el intendente, Federico Susbielles, desde el Salón Héroes de Malvinas de la municipalidad.

Las devastadoras inundaciones en Bahía Blanca dejaron al menos 16 víctimas fatales y se espera -según autoridades- que esa cifra aumente. Según informó este martes el fiscal general de la ciudad, Juan Pablo Fernández, todavía hay 94 personas que no fueron localizadas, entre ellas, las hermanas Delfina y Pilar Hecker, de uno y cinco año-.

El accionar de las autoridades bonaerenses contrasta fuertemente con las decisiones que viene tomando el Gobierno nacional hasta el momento: el presidente, Javier Milei, no viajó a la ciudad afectada y decidió “monitorear” la situación desde la Quinta de Olivos. En tanto, según aseguró Kicillof, el Ejecutivo nacional hizo un envío “mínimo” de 10 mil millones de pesos -que no alcanzan para reconstruir el hospital local- y que sólo representan el 1% del superávit que Milei consiguió en enero con los recortes que viene haciendo en diferentes áreas del Gobierno, cuando desde el municipio afirmaron que se precisan 400 mil millones de pesos para iniciar la reconstrucción.

"Sin ánimos de polemizar, hay una primera enseñanza: es el Estado presente, sin Estado no hay respuesta. Y sin obra pública, no hay solución a un tema como este. La respuesta a esta catástrofe y para prevenirla es Estado presente y obra pública, infraestructura, educación publica y salud pública", sostuvo luego de hacer un racconto de las acciones que llevaron adelante hasta el momento luego de que la lluvia inundara la ciudad en un hecho sin precedentes. Entre ellas, enumeró la presencia de más de dos trabajadores y trabajadoras que pertenecen a las áreas de salud, educación, defensa civil, bomberos voluntarios e integrantes de cooperativas para colaborar y atender a las y los afectados.Previo a hacer los anuncios, Kicillof también dijo que esta situación "no es un castigo bíblico ni una película de terror", en referencia al temporal que también azotó a la ciudad en diciembre de 2023, cuando 13 personas fallecieron y hubo enormes daños materiales.

Noticia en desarrollo.