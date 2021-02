Galmarini y Descalzo inauguraron una red de agua potable en Ituzaingó

La Presidenta de AySA, Malena Galmarini, junto al Intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, habilitaron una nueva red de agua potable en esas localidad bonaerense con el objetivo de seguir expandiendo la red de servicios a los vecinos y vecinas del partido de Ituzaingó.

En el barrio 9 de Septiembre, ambos conversaron con los vecinos y vecinas, y celebraron mediante un brindis simbólico la habilitación de un servicio tan importante y vital, como lo es la red de agua potable. Finalizado el recorrido, la presidenta de AySA expresó: “Agua potable es sinónimo de salud, de calidad de vida, de bienestar para nuestras vecinas y nuestros vecinos. Esta es una obra que estaba postergada hacía mucho tiempo. Cuando llegamos el año pasado, la obra primaria para traer el agua estaba paralizada hacía un año y medio. Logramos a través del Plan de Reactivación Territorial de Obras poner esa obra en marcha, y terminarla para estas 12.600 personas”.

Sobre el trabajo en conjunto con AySA, Descalzo declaró: “La verdad contentos de estar acá con las vecinas, con los vecinos, estar acompañados por Malena que ha venido muchas veces en este año difícil, a acompañarnos, a construir una calidad de vida distinta para cada vecino y cada vecina de Ituzaingó. Hoy estamos inaugurando esta obra que va a beneficiar a 12600 vecinos, en 10/15 días estaría todo terminado, es un buen mensaje para la gente”.

Además, Galmarini valoró la importancia de realizar este tipo de obras y agradeció el apoyo de las autoridades gubernamentales que permitieron llevarla a cabo: “Atrás de cada caño, de cada canilla, hay argentinos y argentinas que hacía mucho tiempo que esperaban el agua. Para nosotros es un gran placer esta obra. Esta es la decisión política del presidente Alberto Fernández, del ministro Gabriel Katopodis, con el inmenso acompañamiento en este caso, del intendente Alberto Descalzo”.

Esta obra corresponde a la expansión de la red secundaria de agua con abastecimiento de la Estación Elevadora Morón, y cuenta con más de 24.400 metros de cañerías instaladas que beneficiarán a más de 12.600 vecinos y vecinas del municipio.

Luego, Galmarini resaltó la importancia del agua como recurso no renovable y esencial para la vida: “No solamente necesitamos extender la red de agua potable, sino además que las vecinas y vecinos, aquellos que son los usuarios y usuarias, comprendan que es un recurso agotable. Tenemos que comprender que hay que usar racionalmente el agua, no dejemos abiertas las canillas, no derrochemos cuando hace calor, eso hace que haya otros vecinos que se queden sin presión. Hay una doble responsabilidad: de AySA de cuidar el servicio, pero también de los vecinos y las vecinas de cuidar el agua”.

Pablo, en representación de los vecinos del Barrio 9 de Septiembre, agradeció la gestión de AySA: “Hace 21 años que vivo en Ituzaingó y estoy feliz de inaugurar el agua corriente en mi barrio. Un beneficio grande para los vecinos, una obra que se esperaba hace mucho tiempo y se pudo concretar con este gobierno”.