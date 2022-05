Kicillof: "Nadie se puede olvidar que ganamos las elecciones para hacer valer los derechos"

En el acto de los 103 años del nacimiento de Eva Perón en Los Toldos, el Gobernador bonaerense afirmó no pueden "descansar ni un sólo día hasta que haya dignidad, hasta que se recupere lo perdido".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que el Frente de Todos ganó las elecciones "para hacer valer los derechos". Lo hizo en el marco del cierre de la jornada homenaje a Eva Duarte de Perón, a 103 años de su nacimiento, en la localidad bonaerense de Los Toldos.

"Nadie se puede olvidar para qué ganamos las elecciones, ganamos para hacer valer los derechos. No podemos descansar ni un sólo día hasta que haya dignidad, hasta que se recupere lo perdido. Hasta que el pueblo tenga por delante ese futuro. El recuerdo de Evita tiene que picarnos todos los días", afirmó el Jefe Provincial, en el marco del acto que compartió con el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, además de dirigentes y la Rama Femenina del Partido Justicialista bonaerense

La aparición de Kirchner y Kicillof se da un dia después del discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner en Chaco, en donde aclaró que en el Ejecutivo hay "debates", pero no "peleas. Sin embargo, deslizó que fue "generosa" al permitir que el presidente Alberto Fernández definiera su equipo económico, cuyos funcionarios se encuentran en la mira del kirchnerismo.

Qué dijo Máximo Kirchner

Antes de Kicillof, habló Máximo Kirchner que aludió a la situación de los trabajadores formales e informales al tiempo que pidió que los argentinos recuperen el poder adquisitivo perdido. "Necesitamos que el pueblo recupere el poder adquisitivo. Muchas veces quieren enfrentar a los trabajadores que menos cobran con los trabajadores de la políticas sociales, no podemos dejar que nos enfrenten entre nosotros. No hay que romper la solidaridad entre los que tienen un trabajo registrado y los que no lo tienen", enfatizó.

El diputado nacional además hizo mención al concepto de "debate" explicado en su discurso por la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Los debates hay que darlos con la gente, porque cuando se integran se achica el margen de error de los dirigentes", indicó. Y lanzó como chicana, entre risas: "Ayer recordaban la Constitución de 1953, yo me voy a ir a la de 1949... En otra nueva interna que vamos a tener para recordar el espíritu de Eva".

Al final de su discurso hizo referencia a las gestiones de Cristina y Néstor Kirchner. "Cuando se es presidente se pueden hacer las cosas e ir para adelante. A Néstor y a Cristina nunca le dio miedo arriesgar la pera por los trabajadores y las trabajadoras", argumentó.