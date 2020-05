En una entrevista con Majul, Kicillof desmontó una operación

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, desmontó una operación que se armó en las últimas semanas con respecto a un supuesto proyecto de ley para que el Estado ingrese a las empresas. El mandatario bonaerense sostuvo que "no hay proyecto" y que, en todo caso, "se inflamó mucho la cuestión".

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires sostuvo que "hay una discusión" sobre en como en otros países, como por ejemplo en Alemania, en la que el Estado ayuda a las empresas y se quedan con una parte del paquete accionario. En ese sentido, Kicillof recordó el caso alemán con Lufhtansa en la cual hubo una ayuda del Estado y, luego, se quedó con el 25% del paquete accionario.

En este mismo sentido, agregó que más allá de las ideas de "hay una discusión que se puede dar" pero que en realidad "no existe el proyecto". Por otro lado, ratificó que escuchó lo que decía Fernanda Vallejos, la diputada que asomó la idea en Twitter, con Ari Lijalad en El Destape y ratificó que allí la legisladora explicaba la situación. Por otro lad añadió que "se inflamó mucho la cuestión".

En la entrevista, Vallejos indicó que "no es una idea original" porque hay varios países que lo vienen haciendo de hecho, según indicó que "la Unión Europea aprobó una norma que permite operar de esa manera con algunas empresas". Además, la diputada agregó que este tipo de ayuda "no es para la ATP y para las Pymes" si no para "los grandes grupos económicos que todos sabemos que tienen espalda para aguantar esta situación".