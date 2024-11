En clave nacional: Kicillof hablará ante la militancia y hará foco en el Canal de Magdalena

El gobernador Axel Kicillof encabezará este miércoles 20 de noviembre un acto por el Día de la Soberanía en el distrito de San Pedro. Desde las 17 horas, el mandatario estará en el monumento Batalla Vuelta de Obligado el cual, según detalló en sus redes sociales, es un “emblema de la soberanía por la que seguimos luchando”.

Desde Casa de Gobierno detallaron que será un “acto protocolar e institucional” y “no partidario”, aunque varios intendentes que participarán del mismo confesaron que “movilizarán”. “Queremos que salga prolijo”, indicaron desde calle 6. El acto tendrá tintes políticos y subirá, una vez más, al escenario nacional a Axel Kicillof.

En ese sentido, uno de los tópicos que mencionará el Gobernador será el pedido al gobierno de Javier Milei de la “cesión” del Canal de Magdalena para “terminar con las obras de dragado” y obtener mayor “soberanía marítima”. Días atrás el mandatario encabezó la primera reunión de la Comisión Asesora Canal Magdalena en Casa de Gobierno y formalizó dicho espacio para posicionar un tema que el dirigente sigue de cerca desde sus años como ministro de Economía de la nación.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En esa comisión participó el ex ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, quien dijo a El Destape que “la realización del Canal Magdalena es muy importante para la integración de la Argentina y para su decisión soberana, es decir, para poder decidir de acuerdo a nuestro interés y el interés de todos los argentinos”. El intendente de Ensenada, Mario Secco, otro funcionario que participó de la comisión manifestó que “el Gobernador se pone al frente de este anhelo que tiene la provincia de Buenos Aires y sirve para que cada uno vaya tomando conocimiento de lo que significa el canal de Magdalena que no es solamente soberanía, sino que nos da un desarrollo tremendo”.

La confrontación con el gobierno de Javier Milei

Si bien se realizará en una fecha emblemática, el acto también tendrá presencia de militantes, aunque nadie se anima a avizorar si será multitudinario o moderado. Mientras que en Casa de Gobierno le bajan el precio al mismo y recalcan que será “institucional”, algunos intendentes que forman parte de la llamada “mesa de Ensenada” - un espacio político de armado de Axel Kicillof - deslizaron que “será un acto más de los planteados meses atrás de hacer en cada sección electoral”.

El intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, dijo en el programa de streaming Uno Tres Cinco, que Kicillof “es el mejor y único candidato a presidente que tiene el peronismo”. En ese sentido, se refirió a la interna del peronismo y la postura de las dos veces presidenta y afirmó: “Yo no estoy en contra de Cristina, le agradezco los 12 años de Néstor y Cristina, soy peronista, son kirchnerista reconozco todo lo que hizo el kirchnerismo por este país, pero cuando Axel habló de una nueva canción tiene que ver con esto, si yo me perpetuo en el poder no crece nadie”.

Vale remarcar que el último acto con y para la militancia fue el 17 de octubre en Berisso (tercera sección electoral), y ahora habrá uno en la segunda sección. Por esos días se debatía la posibilidad de ir a internas en el PJ nacional - con las listas de Cristina Fernández y Ricardo Quintela presentadas - y Axel Kicillof pidió “unidad” entre las partes. El mandatario se centró en seguir confrontando contra Javier Milei.

“El pueblo está sufriendo y la patria está en peligro, por eso hay que estar con los brazos abiertos y atentos para escuchar a todos los que están siendo dañados: los universitarios, los trabajadores y trabajadoras y los pequeños y medianos empresarios. Seamos modestos y dediquemos toda nuestra atención a entender y representar al pueblo con generosidad: nunca me van a ver buscando divisiones, eso es lo que quiere la derecha”, dijo.