Con la unidad como horizonte, Kicillof apuntó todos los cañones a Milei

Axel Kicillof en Berisso

El gobernador Axel Kicillof celebró el Día de la Lealtad peronista ante 50 mil personas en Berisso y, ante un escenario afín y centralizado en su figura, pidió “unidad” en su fuerza, citó a Cristina Fernández y sus históricos mandatos y volvió a elegir como oponente al presidente Javier Milei y sus medidas políticas. “Unidad, unidad, unidad”, dijo el mandatario y recibió los aplausos de los 120 dirigentes y dirigentas a sus espaldas y de la militancia.

“Se salió por arriba”, confesó a El Destape un histórico del peronismo que estuvo en el escenario y probablemente uno de los de mayor edad. “Ahora mueve ella”, agregó. De cara a la interna del peronismo - y a la posibilidad de que sigan las dos listas para el PJ - varios dirigentes que estuvieron en las primeras filas anticiparon que el acto realizado y el mensaje del mandatario fueron contundentes. Y en esa línea, anticiparon “gestos” y “novedades” en los próximos días.

“No me interesa disputar ninguna interna, quiero colaborar en la construcción de una alternativa superadora: la única pelea en la que estoy interesado es contra las políticas de Javier Milei”, dijo sin pelos en la lengua Axel Kicillof. Tras el encuentro, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, fue en sintonía con el mandatario: “No tenemos un segundo para perder, no tenemos ninguna energía que se pueda distraer en lo que no sea lo fundamental; y lo fundamental es cuidar a nuestra gente”.

El multitudinario acto del Día de la Lealtad

“El pueblo está sufriendo y la patria está en peligro, por eso hay que estar con los brazos abiertos y atentos para escuchar a todos los que están siendo dañados: los universitarios, los trabajadores y trabajadoras y los pequeños y medianos empresarios. Seamos modestos y dediquemos toda nuestra atención a entender y representar al pueblo con generosidad: nunca me van a ver buscando divisiones, eso es lo que quiere la derecha”, agregó el Gobernador.

La foto que logró Axel Kicillof en el acto lo empoderó de cara a lo que viene. Hubo más de 30 intendentes presentes, 35 dirigentes sindicales, gran parte de su gabinete - a excepción del massismo y camporismo -, diputados, diputadas, senadores, senadoras, y miles de militantes. “Hubo un quiebre”, explicó un ministro sobre la foto que se logró y la militancia presente. Y agregó: “El pueblo ya eligió”. El intendente de Ensenada, Mario Secco, - uno de los organizadores del acto - bancó el acto: “Tenemos un Gobernador que se sale a la calle, que es punta lanza, que enfrenta a un gobierno nacional y nosotros no podemos ser cobardes”. Sobre los mensajes hacia Cristina Fernández, Secco respaldó el mensaje: “¿La unidad? La unidad, por supuesto. No entrar en internas que a nosotros no nos sirven”.

Andrés Larroque y Cristina Álvarez Rodríguez detrás del escenario

Un acto que marca el futuro

El discurso del mandatario duró un poco más de una hora. Y en ningún momento de su alocución hizo ningún tipo de mención a La Cámpora. Solo se encargó de ponderar las banderas de Perón, Evita, Néstor y Cristina: “El peronismo sufrió una gran derrota y está en un momento de reflexión. No dramaticemos: como dijo Cristina en su último documento, acá no sobra nadie”, expresó el Gobernador y subrayó: “Mi opinión sobre las cosas que se estuvieron discutiendo en los últimos días es sencilla: unidad”.

En ese línea, Kicillof no escatimó en dar señales claras y directas: “Durante los 50 años que siguieron a la muerte de Perón, el movimiento tuvo páginas más felices y otras no tanto: pero en el siglo XXI fueron Néstor y Cristina los que le devolvieron al peronismo la fuerza transformadora”. El mandatario también levantó las banderas del feminismo, le dedicó unos minutos a los y las jubiladas - quienes tuvieron un lugar preferencial en el escenario que estaba en el piso -, dio señales a los y las estudiantes universitarias en esta lucha con el Gobierno Nacional, y levantó banderas: el Canal de Magdalena, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo; Aerolíneas Argentinas y las Islas Malvinas. Las nuevas canciones plantean estrofas federales y movimientos políticos del siglo XXI.

