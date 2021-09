Axel Kicillof respondió al violento ataque de Luis Juez: "Sirve para sacarles la careta"

El gobernador bonaerense respondió al violento ataque del macrista y analizó la impronta de los medios que juegan a favor de Juntos por el Cambio.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof charló con la periodista Nancy Pazos y analizó las últimas declaraciones del diputado Nacional macrista Luis Juez en las que, tras descalificarlo, lo atacó con violentos insultos.

"Me gusta que lo hagan. Yo creo que hay mucha violencia en nuestra oposición. Han dicho cosas del presidente, de mí, de Cristina (Fernández de Kirchner) ni hablar, de Máximo, de toda la dirigencia... de Sergio (Massa)", arrancó Axel Kicillof luego de que la periodista señalara, al aire de Rock and Pop, el ataque sin sustento de Luis Juez.

"Axel Kicillof es un chanta. La verdad que no sé cómo lo toleran a este pibe. Es un pelotudo marca cañón. Se cansó de insultar y agraviar por el tema de las aperturas. Nunca vi a alguien tan obsesionado por cerrar las escuelas y ahora se dieron cuenta que con eso perdían las elecciones", había afirmado Luis Juez sin ningún reparo, este lunes en Mesa Chica, el programa del canal pago por Mauricio Macri, LN+.

En respuesta a estos insultos, Kicillof reflexionó: "Que esa agresividad la pongan en palabras sirve para sacarles la careta, ¿no? cuando dicen cosas sin malas palabras pero, igualmente, agresivas, descalificatorias y para incitar odio o violencia, a veces, no se nota tanto". "Cuando se les suelta la cadena, aparecen. Lo han hecho siempre", agregó.

En esa línea, insistió: "Me gusta que lo diga, me parece una falta de respeto pero con palabras menos soeces igualmente tienen el mismo contenido". "Está bien que digan lo que piensan. Así hacen política y yo no voy a responder provocaciones ni me voy a enganchar", continuó.

"Me parece despreciable que digan ese tipo de cosas y que busquen que eso después se corporice en actos de violencia o manifestaciones políticas de otro tipo", completó.

Más adelante, el gobernador bonaerense puso blanco sobre negro en torno a su relación con el Presidente, Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. "Hablo con Cristina y con Alberto de manera cotidiana. Son el presidente y la vicepresidenta de la Nación y hoy estoy desempeñándome como gobernador de la provincia más grande de la Argentina", sintetizó.

"No soy vocero de nadie. Lo que quiero decir es ¿cómo el gobernador de la Provincia no va a tener un diálogo fluido con ellos? Con Cristina formamos parte del mismo espacio político hace años, ella es la conducción del espacio que es colectivo, en el que hay análisis y discusión", explicó. "Cristina es la conducción pero hay determinados medios de comunicación que son partidos políticos que están todo el tiempo jugando a beneficiar a ciertas líneas políticas".

"Estaría bueno que sea explícito, porque a veces camuflan como información intencionalidades directamente partidarias", lanzó en referencia a los medios bancados por el macrismo que disfrazan de información operaciones políticas en las que hacen desfilar a cualquier dirigente con cualquier razón e, incluso, insultos e información falsa. "No es un problema de la gente. En otros países los diarios dicen 'nosotros apoyamos a tal candidato'", añadió.

"El problema es cuando apoyan y simulan objetividad o un análisis no intencionado que después se convierte en operaciones, información sesgada, falsas noticias. No me quejo, simplemente lo registro para reflexionar en conjunto", concluyó.