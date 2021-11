Axel Kicillof brindó detalles del programa "Desendeudadas" para jefas de hogar

El gobernador bonaerense además apoyó la discusión sobre la deuda con el Fondo Monetario Internacional dentro del Congreso.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió al programa “Desendeudadas” que será llevado adelante por el ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, junto al ministerio de Hacienda y Finanzas y el Banco Provincia para brindar una respuesta a mujeres que debieron gestionar créditos en ámbitos no bancarizados, a tasas más elevadas que las que proporciona el sistema de crédito formal.

"Un equipo inmenso estuvo buscándole la vuelta a un problema que es crónico y se profundiza con las crisis. La familia se endeuda en el acceso a bienes básicos, asociado a los problemas de ingresos que ya son graves. En segundo lugar, se endeudan con actores no formales del endeudamiento, no bancarios, y ya no es deuda sino usura con un interés de 180%", describió Kicillof en diálogo con Pasamos Todes de El Destape Radio.

"El programa lo que hace es sustituir esa deuda. Hay que ir a buscar a los que están endeudados en ese sistema usurario, el banco asume la deuda, la reconvierte y negocia con el acreedor", explicó y agregó que el programa "es para jefas de hogar porque hay una feminización del endeudamiento en situaciones de crisis".

"Cuando hay mucha necesidad, se termina recurriendo a formas de crédito que no son bancarias. Algo que pasa con el sistema financiero en general que va buscando la fisura y va encontrando la necesidad y supliéndola con ventajas de negocios", completó.

Por otro lado, en el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó la posibilidad de discutir la deuda dentro del Congreso, tal como lo planteó la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. "En el tema del Fondo Monetario Internacional, creo que lo que planteaba Cristina (Fernández de Kirchner) en esa carta es muy importante", precisó Axel Kicillof al tiempo que advirtió que "quienes tomaron ese crédito impagable se hagan cargo porque, además, es un crédito tomado sin pasar por el Congreso".

"Cuando se acordó con los fondos buitres, nosotros votamos en contra diciendo que no íbamos a pagar eso y que iba a terminar en el Fondo Monetario Internacional. Hoy la oposición festeja que ganó y que tienen mayoría y esto va a pasar por el Congreso", continuó.

"Es un comienzo que se discuta profundamente en el Congreso, que sea una discusión pública y que tomen postura. Los que tomaron el crédito que se fue a la fuga de capitales, que no está permitido por el estatuto del Fondo, comprometen a generaciones futuras", definió.

"Hay que dar la discusión. Se está planteando la discusión de este crédito y me parece que es un tema de mucha gravedad y lo primero que hay que hacer es que no se haga a oscuras", propuso. "La discusión tiene que ser amplia como cuando trajeron al crédito y, además, no lo pasaron por el Congreso. Hay una ley que obliga a pasarlo por el Congreso lo que abre el juego muchísimo más que en la época de (el expresidente Mauricio) Macri", insistió.