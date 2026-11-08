El posteo de Axel Kicillof por la llegada del Papa: "Abrazamos su mensaje contra la indiferencia, el individualismo y la crueldad"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, compartió un mensaje en redes sociales para darle la bienvenida al papa León XIV, quien arribó en la tarde del domingo en Argentina. El sumo pontífice tendrá varias actividades en el territorio bonaerense durante su gira por el país.

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"¡Bienvenido a la Argentina, Papa León XIV! Su llegada nos llena de alegría y esperanza. En nombre de millones de bonaerenses, le agradecemos profundamente por su visita", sostuvo el gobernador de la Provincia en un posteo en X, solo minutos después de que el Papa pisara el suelo argentino.

Y remarcó: "El pueblo bonaerense lo recibe con cariño, respeto y esperanza. En la Provincia de Buenos Aires abrazamos su mensaje contra la indiferencia, contra el individualismo y contra cualquier forma de crueldad".

Kicillof se encontrará con el Papa el lunes 9 de noviembre al recibirlo para la visita del sumo pontífice al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. La actividad se realizará por la mañana y luego León XIV continuará con su agenda en la Ciudad.

Qué actividades tendrá el papa León XIV en la provincia de Buenos Aires

León XIV se quedará hasta el miércoles 11 en Argentina, durante las cuatro jornadas en las que estará en el país, el Papa tiene dos actividades claves en la provincia de Buenos Aires:

Lunes 9 de noviembre, Claypole (partido bonaerense de Almirante Brown)

A las 9:15 hs visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde se reúne con el personal y los residentes. Será la primera actividad del día, antes de la Santa Misa en Palermo, Ciudad de Buenos Aires.

Miércoles 11 de noviembre, Luján