AUH en peligro: Unicef advirtió que no son suficientes los fondos del Presupuesto para garantizar el aumento en 2027

UNICEF Argentina y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtieron sobre las limitaciones del proyecto de Ley de Presupuesto nacional 2027 para garantizar la continuidad y la actualización de las principales políticas de protección social destinadas a niñas, niños y adolescentes. Alertaron que si bien se prevé un aumento del 7% en términos reales respecto del presupuesto vigente a septiembre de 2026, las partidas de este año todavía no contemplan la totalidad de los fondos necesarios para cubrir hasta diciembre las prestaciones que se actualizan automáticamente.

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Las instituciones expresaron su preocupación por los recursos previstos para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y reclamaron mantener los mecanismos que permiten actualizar sus montos frente a la inflación, durante una exposición ante la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, En ese marco, las organizaciones destacaron que el presupuesto destinado a la niñez debe analizarse teniendo en cuenta no solo los incrementos proyectados, sino también las necesidades de financiamiento que todavía no están contempladas en las partidas vigentes.

Asimismo, subrayaron la importancia de sostener el poder adquisitivo de las prestaciones sociales para evitar que las familias con menores ingresos pierdan capacidad de cubrir sus necesidades básicas.

Según el análisis presentado por UNICEF y ACIJ en el Congreso, el proyecto de Presupuesto 2027 prevé destinar $21,5 billones a políticas nacionales dirigidas a la niñez y la adolescencia. Ese monto representa el 10,8% del gasto total de la Administración Pública Nacional y supone un incremento del 7% en términos reales respecto del presupuesto vigente a septiembre de 2026. Sin embargo, ambas instituciones advirtieron que esa mejora debe interpretarse con cautela, debido a que las partidas de 2026 todavía no contemplan la totalidad de los fondos necesarios para cubrir hasta diciembre las prestaciones que se actualizan automáticamente. En particular, señalaron que la AUH y las Asignaciones Familiares requerirían aproximadamente $1,5 billones adicionales para completar el financiamiento del año en curso.

Por lo tanto, al incorporar esas necesidades presupuestarias pendientes, el incremento proyectado para 2027 pierde fuerza. De acuerdo con las estimaciones de las organizaciones, la inversión nacional destinada a niñas, niños y adolescentes se mantendría en términos reales en niveles similares a los de 2026, en lugar de mostrar una recuperación significativa.

Durante la reunión, Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión y Monitoreo de UNICEF Argentina, destacó el peso que tienen las transferencias monetarias dentro de las políticas públicas dirigidas a la infancia. “Las políticas de protección de ingresos representan el 88% del presupuesto nacional destinado a niñas, niños y adolescentes. Por su peso, su evolución resulta determinante para el nivel general de inversión en niñez a nivel nacional”, afirmó.

En este marco, la evolución de estas prestaciones resulta central para determinar la capacidad del Estado de proteger los ingresos de los hogares con menores de edad. Desde esa perspectiva, UNICEF y ACIJ remarcaron que cualquier modificación presupuestaria o normativa que afecte su actualización puede repercutir directamente en el bienestar de millones de niñas, niños y adolescentes.

Además, Waisgrais sostuvo que la protección de los recursos asignados a la infancia debe ser una prioridad, especialmente en un escenario de restricciones fiscales. “En un contexto de restricciones presupuestarias, proteger los recursos destinados a niñas, niños y adolescentes y garantizar su ejecución efectiva es fundamental para asegurar el ejercicio de sus derechos”, señaló ante los legisladores.

Eliminación del mecanismo legal de actualización automática de las asignaciones familiares y de la AUH

Uno de los principales puntos de preocupación es la propuesta incluida en el proyecto de Presupuesto para eliminar el mecanismo legal de actualización automática de las asignaciones familiares y de la AUH. Según las organizaciones, esa modificación podría debilitar la capacidad de las prestaciones para acompañar la evolución de los precios y preservar su poder adquisitivo.

En este sentido, mantener un mecanismo de movilidad automática resulta relevante para evitar que los aumentos de los precios reduzcan el valor real de las transferencias. Sin una regla de actualización que acompañe la evolución económica, los hogares beneficiarios podrían enfrentar mayores dificultades para afrontar gastos esenciales, como alimentos, vestimenta, transporte y otros bienes y servicios necesarios para la crianza.

Por otra parte, UNICEF y ACIJ plantearon la necesidad de incorporar un esquema de actualización para la Prestación Alimentar. Ambas instituciones consideraron que establecer reglas claras para la evolución de sus montos permitiría brindar mayor previsibilidad a las familias y contribuir a reducir los niveles de pobreza e indigencia que afectan especialmente a los hogares con niñas, niños y adolescentes. Al referirse a los desafíos de las políticas de protección social, Waisgrais subrayó la necesidad de sostener una estrategia integral. “Preservar la capacidad protectora de las transferencias, fortalecer la ejecución de los recursos y sostener la coordinación entre niveles de gobierno son condiciones centrales para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes y reducir las brechas sociales y territoriales”, afirmó.

Foco en las partidas de educación, salud y políticas de cuidado

No obstante, las advertencias presentadas en el Congreso no se limitaron a las transferencias de ingresos ya que también identificaron diferencias en la evolución de las partidas destinadas a educación, salud y políticas de cuidado, áreas consideradas fundamentales para garantizar el desarrollo integral durante la infancia y la adolescencia.

En materia educativa, el proyecto de Presupuesto 2027 contempla un incremento real del 13% en los recursos dirigidos a niñas, niños y adolescentes. La mejora se explica principalmente por las partidas destinadas al Plan Nacional de Alfabetización y a las becas educativas, aunque las organizaciones señalaron que el aumento debe evaluarse en relación con los recortes acumulados durante los últimos años. Francisco Rodríguez, coordinador de Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ, advirtió que la recuperación prevista todavía resulta insuficiente para revertir el deterioro previo. “Si bien el presupuesto educativo para niñas, niños y adolescentes muestra una recuperación respecto de 2026, esa mejora no alcanza para revertir la fuerte caída acumulada de los últimos años”, señaló.

Asimismo, Rodríguez puso el foco en las Becas Progresar, un programa relevante para acompañar la continuidad educativa de adolescentes y jóvenes. “En programas clave como las Becas Progresar, el financiamiento previsto para 2027 continúa muy por debajo de los niveles registrados en 2023, lo que plantea desafíos para garantizar trayectorias educativas sostenidas, especialmente entre los adolescentes más vulnerables”, agregó.

En contraste con la suba proyectada para educación, apuntaron también que el presupuesto de salud con impacto en niñas, niños y adolescentes registra una reducción real del 13%. Según el análisis de las instituciones, la caída responde principalmente a menores recursos destinados a vacunas y a las transferencias al Hospital Garrahan, dos componentes relevantes para la atención sanitaria. A su vez, las partidas destinadas al fortalecimiento de la educación y el cuidado de la primera infancia presentan una disminución real del 16%.



