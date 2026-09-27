Crisis sanitaria en San Luis: ATSA reclama a Poggi un aumento del 68% y amenaza con un paro en los hospitales

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) de San Luis reclamó al Gobierno de Claudio Poggi una actualización salarial del 68% para el personal de la salud pública y advirtió que podría avanzar con medidas de fuerza ante la falta de respuestas.

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El secretario adjunto del gremio, Gerónimo Ortiz, sostuvo que los haberes del sector continúan liquidándose con escalas correspondientes a marzo de 2023. Según los cálculos realizados por el sindicato, la diferencia entre los salarios actuales y los que deberían percibirse ronda el 68%, lo que representaría unos $600 mil mensuales por trabajador.

Desde ATSA aclararon que el reclamo no está relacionado con el pago de los salarios, sino con la actualización de los básicos y la aplicación de las escalas salariales que consideran pendientes.

Ortiz atribuyó el origen del conflicto a una decisión adoptada por el Ejecutivo provincial en diciembre de 2023, cuando, según explicó, se suspendió durante un año la aplicación de las escalas previstas en el Convenio Colectivo 122/75. Para el gremio, una medida que había sido planteada como transitoria continúa teniendo impacto sobre los ingresos del personal sanitario.

El reclamo también alcanza a los trabajadores que se jubilaron después de marzo de 2023. Según señaló el dirigente, la utilización de remuneraciones desactualizadas para establecer los haberes iniciales de jubilación afecta los ingresos de quienes dejaron la actividad.

ATSA afirmó que realizó distintas gestiones administrativas y que el planteo fue llevado ante funcionarios del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, ante la falta de una respuesta concreta, el sindicato anunció que pondrá en marcha un plan de lucha y no descartó convocar a un paro en los hospitales públicos. Hasta el momento, no se informó una fecha específica para una eventual medida de fuerza.

El gremio también vinculó la discusión salarial con las dificultades que atraviesa el sistema público de salud provincial. En ese sentido, Ortiz señaló que existen demoras de entre 60 y 90 días para acceder a turnos en el Hospital Central Ramón Carrillo.

El ajuste de Poggi en salud

Mientras San Luis registra números récords de suicidios, denuncian demoras de hasta tres meses para conseguir un turno de atención psiquiátrica en el sistema público provincial. La situación expone el colapso de la salud mental en la provincia, en un contexto marcado por el desfinanciamiento del gobierno de Claudio Poggi, la huida de profesionales de la salud y un costo económico que deja al 43% de los puntanos sin posibilidad de acceder a terapias privadas.

El caso que impactó en la agenda pública y que demuestra el estado del sistema de salud puntano, es el caso difundido por los portales de El Diario de la República y Data San Luis. Allí una mujer denunció serias dificultades para acceder a la atención psiquiátrica en la red pública provincial. La paciente, cuya identidad se mantiene bajo resguardo, aseguró que lleva casi tres meses intentando obtener un turno en el Hospital de Salud Mental provincial.

Según un relevamiento realizado en agosto y publicado por El Diario de la República, el 43% de las personas atravesadas por problemas financieros reconoce que le resulta imposible costear un psicólogo o psiquiatra privado, lo que termina saturando un sistema público que, golpeado por los bajos sueldos de sus profesionales, se encuentra colapsado.

Asistir a terapia de manera particular en San Luis puede costar alrededor de $100 mil pesos al mes por cuatro sesiones individuales, dado que el Colegio de Psicólogos fijó el valor de referencia en $25 mil por consulta, aunque el monto final puede variar según el especialista.

Si vos o alguien que conocés está atravesando algún problema de salud mental, no dudes en comunicarte: 0800 999 0091, las 24 horas del día los 365 días del año.