Todos los encuentros de Cristina con Macri, en medio de la especulación de una reunión entre ambos

Cristina Kirchner y Mauricio Macri tuvieron una relación distante que comenzó con la llegada de ella a la Casa Rosada y él como alcalde porteño. Luego, se deterioró con factores insalvables. Ayer, CFK pidió un acuerdo político y hoy Oscar Parrilli afirmó que no se descarta un encuentro entre ambos.

La relación de Cristina Kirchner con Mauricio Macri lleva 15 años. Comenzó en 2007, inevitablemente, por la llegada de ella a la presidencia de la Nación y de él como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comenzó de manera distante, se profundizaron diferencias y luego con el triunfo de Cambiemos en 2015 se volvió insalvable hasta el día de hoy.

Ayer, CFK llamó a un acuerdo político y este viernes Oscar Parrilli afirmó que no se descarta un encuentro entre ambos. En medio de la conmoción por la violencia política que terminó con el atentado a la vicepresidenta, El Destape repasa los vaivenes de la relación entre Cristina y Macri.

El último encuentro juntos fue en la asunción de Alberto Fernández, el 10 de diciembre de 2019. Allí dejaba su mandato Macri y la vicepresidenta electa era CFK. No cruzaron miradas. Y apenas se dieron un frío cruce de manos.

La relación públicamente fue inaugurada en enero de 2008. Antes no habían compartido ni espacio en el Congreso, ya que CFK fue senadora entre el 95-97 y 2001-2005 y Macri fue diputado entre 2005 y 2007. Cuando ella dejaba el parlamento, él ingresó. Cristina Kirchner llevaba siete semanas en la presidencia de la nación y convocó a MM a una reunión por el plan de uso racional de la energía en la Rosada.

Dos meses después y con motivo de la a ampliación del tren que circula por Puerto Madero, CFK invitó a Macri a su despacho en la Casa Rosada. Hay fotos oficiales que dan testimonio de ese lejano momento.

A fin de ese traumática 2008, por el conflicto con el campo y ya Macri declarado opositor, ambos participaron de la reinauguración del Rosedal de Palermo. Hay una imagen antológica de CFK y MM juntos arriba de un carrito de YPF, que fue uno de los financistas de esa obra en ese barrio porteño.

En julio de 2009 se dio un hecho llamativo: Macri fue al despacho presidencial en la Rosada y le regaló un bandoneón a la presidenta. Luego hubo más encuentros institucionales. Siempre en Casa de Gobierno. Pero tras la muerte de Néstor Kirchner, la tensión electoral de 2011 y que Macri ya estaba declarado duramente opositor empezó a resquebrajar la relación y empezó a mostrar tirria de ambos lados.

En 2012 se sacaron la foto más emblemática juntos: en la Bolsa de Comercio, donde acompañaron a su titular Adelmo Gabbi en el 158º aniversario de la entidad, con una silla vacía en el medio y miradas que hablan por sí solas.

En 2014 compartieron el Tedeum en la Catedral y a mitad de año se sacaron la última foto juntos antes de que Macri le ganara la elección a Daniel Scioli a presidente. Fue en la inauguración del nuevo tramo de la autopista Illia. Desde esa imagen hasta 2019 no hubo más reuniones juntos. En 2015 para el traspaso de poder hubo polémica, enojos y no se realizó la foto de ambos en el Congreso con el pase de bastón y banda presidencial. Esos días de cruces de diciembre de ese año fueron relatados por la expresidenta en su libro "Sinceramente".

CFK cuenta sinceramente el traspaso de poder a Macri

Cristina Kirchner se reunió, por separado, con el entonces jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri. Lo reveló en su libro "Sinceramente". Escribió: "La impresión que me quedó fue que había venido a advertirme -sin poder decírmelo expresamente aunque me pareció sincera, debo decirlo- que me cuidara porque me querían destituir o me querían hacer algo. Entendí que ella (Gabriela Michetti) me decía que me cuidara. Fue una reunión muy extraña. Cuando se fue pensé: 'Las cosas que debe estar escuchando esta mujer sobre lo que me quieren hacer'".

Además relató CFK: “Muchas veces, después del balotaje, pensé en eso que finalmente no se dio: yo, frente a la Asamblea Legislativa, entregándole los atributos presidenciales a... ¡Mauricio Macri! Lo pensaba y se me estrujaba el corazón. Es más, ya había imaginado cómo hacerlo: me sacaba la banda y, junto al bastón, los depositaba suavemente sobre el estrado de la presidencia de la Asamblea, lo saludaba y me retiraba. Todo Cambiemos quería esa foto mía entregándole el mando a Macri porque no era cualquier otro presidente. Era Cristina, era la ‘yegua’, la soberbia, la autoritaria, la populista en un acto de rendición”.

En 2019, en un extenso texto que publicó en redes sociales, la vicepresidenta volvió a hablar del traspaso presidencial de 2015. "Sin embargo, el discurso del gobierno, comentado y amplificado por los medios de comunicación, fue que yo no había querido ir a entregar los atributos del mando al Presidente electo. ¡No señores… y señoras!…. La 'justicia' me lo había prohibido", escribió.

"Además, de yapa y porque había que cubrir el vacío institucional que ellos mismos provocaron, aplicaron la ley de acefalía (que sólo rige en caso de muerte, renuncia o destitución del Presidente) y por primera vez en democracia hubo un Presidente de la Nación de carácter transitorio", cuestionó.

En el texto que compartió en redes sociales, Cristina se hizo un pregunta retórica: "¿Cuál fue la razón de tamaña violación a la Constitución y a la democracia?", escribió. "No hace falta ser abogado para entender que el Poder Judicial, no sólo decidía que mi mandato había terminado el día 9 de diciembre, sino que me prohibía hacer cualquier acto como presidenta a partir de las 00.00 y por eso designaba presidente transitorio a Federico Pinedo… Todo ello a solicitud de Macri y Michetti", se respondió.

"Despuntó así, en ese momento tan trascendental para la democracia, lo que vendría después con el Lawfare, el Poder Judicial como punta de lanza y los operadores del Gobierno que ya integraban la legendaria “mesa judicial” cuya actividad se desplegaría durante los cuatro años posteriores. Dos de sus máximos integrantes, “Pepín” Rodríguez Simón y José Torello, debutaban con esta primera operación como abogados patrocinantes de la fórmula presidencial", aseveró la vice.

Por otro lado, también indicó: "El mandato de Mauricio Macri no fue interrumpido por ningún Juez y su presencia en esa ceremonia será la prueba más evidente de lo que hicieron esa vez". De esta forma, recordó: "Ante tanto acuerdo tácito o expreso para mentir, engañar, ocultar y tergiversar la verdad, me viene a la memoria aquella frase de Abraham Lincoln: “Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”.