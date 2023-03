Reapareció Milman y habló sobre el atentado a CFK: "Se magnificó un hecho"

El diputado, implicado en la causa por el intento de magnicidio a la Vicepresidenta, asistió al acto de lanzamiento de Grindetti como precandidato a gobernador bonaerense, con el reapaldo de Patricia Bullrich.

En una de sus primera apariciones tras su implicación en la causa por el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el diputado nacional del PRO Gerardo Milman definió la situación como "un hecho" que se "magnificó".

"Me parece que se magnificó un hecho y se dio difusión pública y no hay problema. Somos personas públicas", declaró en un breve diálogo con C5N, el jueves en la previa al lanzamiento del intendente de Lanús, Néstor Grindetti, como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, bajo el respaldo de la titular del PRO, Patricia Bullrich. Según señalaron en el mismo canal, tanto desde las filas del jefe comunal como de las de la ex ministra de seguridad, no sabían quién habían invitado al diputado.

Milman está implicado en la causa por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según unos videos, el diputado se habría reunido en un bar cercano al Congreso con dos de sus asesoras y en ese marco habría dicho "cuando la maten voy a estar camino a la Costa".

El ex secretario de seguridad durante el macrismo estuvo ausente el miércoles del inicio de sesiones ordinarias del Congreso ni tampoco cuando se debatió la reforma previsional el día anterior. La última aparición suya en el recinto trajo consigo el repudio del bloque del Frente de Todos. Desde el oficialismo impulsaron un pedido de expulsión que presentaron algunos de sus pares del Frente de Todos a fin del año pasado.

Tras su implicación en el caso del intento de magnicidio, tuvo el apoyo del bloque del PRO, que acusaron al kirchnerismo de llevar a cabo una "condena al margen de la justicia". Sin embargo, en diciembre del año pasado avanzó la propuesta de destituirlo de la vicepresidencia del bloque, hecho que todavía no se concretó. De todos modos, el ladero de Bullrich fue corrido de su rol de jefe de campaña. El Destape había contado tiempo atrás que Bullrich se "enojó" con Milman por la desprolijidad en el uso de recursos “No tiene más la confianza de Patricia”, juraron cerca de la ex ministra.

Sobre este resquemor que causó en las filas del partido amarillo, el diputado nacional respondió "A mí nadie me dijo nada". Luego, señaló que está en diálogo con todos en la alianza opositora.

Finalmente, cuando se le consultó sobre si podría ocupar el cargo de ministro de seguridad de un eventual gobierno de Bullrich, Milman se limitó a responder: "Falta mucho para las elecciones".