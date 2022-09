Larreta acusó al Gobierno de buscar una "ley mordaza" por los discursos de odio

El jefe de Gobierno de la Ciudad se refirió a la posibilidad de regular los discursos de odio en Argentina. Desde Nación negaron la posibilidad de que se trabaje dicho proyecto.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, apuntó y acusó al Gobierno de la Nación de atentar contra la libertad de expresión y de buscar implementar una "ley mordaza" para callar voces opositoras. "No lo vamos a permitir, me preocupa mucho que avancen contra la prensa y la libertad de todos los argentinos. En lugar de callar al que piensa distinto, propongo más libertad", sostuvo.

Durante la conferencia de prensa brindada este martes, el máximo mandatario de la jurisdicción lanzó: "El kirchnerismo intenta distraer, ahora proponiendo una ley mordaza. Con el argumento de que la culpa de todo lo que pasa es del periodismo, de la Justicia o de la oposición. Intentan controlar la libertad de expresión, no lo vamos a permitir". Y añadió: "Me preocupa mucho que avancen contra la prensa y contra la libertad de expresión de todos los argentinos. Con la excusa de esta ley pueden supervisar, incluso, lo que se diga en redes sociales".

La conferencia completa

Para contrarrestar la supuesta "ley mordaza" y el ataque a la libertad, Larreta señaló que su visión es "exactamente la contraria". Sobre esto, explicó: "En lugar de callar al que piensa distinto, propongo más libertad. En lugar de la censura, propongo más libertad. En lugar de la ley mordaza, propongo más libertad. Y no solo es no callar, sino que además hay que escuchar. Si queremos construir una Argentina diferente, tenemos que escuchar al que no piensa como nosotros. No es fácil, se requiere mucho más coraje para encontrar acuerdos que para pelearse".

Sobre esto último, el jefe de Gobierno de la Ciudad expresó: "Necesitamos acuerdos que nos permitan realizar las transformaciones que la Argentina necesita. Yo siempre estuve comprometido con resolver, con el hacer, con transformar. Es lo que a mí me desvela y la Ciudad es un muy buen ejemplo de esto". Y agregó: "Cuando veo a los políticos enredados en discusiones inútiles y cada vez más violentas, me convenzo todavía más de que el camino es el del diálogo que trae soluciones y nunca el de la pelea que solo trae más problemas".

"Sigamos trabajando juntos para convertirnos en ese país con el que soñamos: libre, con una democracia fortalecida, con libertad de expresión, con educación de calidad y con una política al servicio de resolver los problemas de los argentinos", remarcó. Y concluyó: "Mi compromiso es seguir en esa tarea, por más difícil que sea".

El hilo de tweets:

Frente a esto, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, negó la posibilidad de que el Gobierno Nacional se encuentre trabajando en una ley contra los discursos de odio y explicó que ya existen legislaciones vigentes que no se aplican. "No hay ningún proyecto que se esté analizando, la verdad es que se lo dije a todos los que me lo preguntaron, pero los medios se realimentan de cosas que quieren decir", manifestó tras lo publicado por diversos medios de comunicación.

En la misma línea, la funcionaria nacional indicó: "Hay legislación en la Argentina que pena como la ley de la defensa de la democracia en los 80 hasta el Código Penal que incluye la incitación a la violencia y la persecución política. La ley de género incluye la violencia simbólica o política y la ley de medios que, pese a que Macri bajó artículos con decretos, siguen vigente aquellos que aplican la sanción económica o de otro tipo a los medios que propicien la incitación a la violencia por política".

De todas maneras, Cerruti remarcó ante los dichos de algunos medios y del propio Rodríguez Larreta: "No es que no se puede debatir, discutir, o que no se puede investigar o denunciar; hay límites que se cruzan y algunos medios que lo cruzan muy seguido". Y sentenció: "Los discursos de odio no son solamente que parece que lo dicen con odio. son también informaciones falsas que crean un clima, que hacen que la gente en vez de vivir feliz, en armonía, odie".