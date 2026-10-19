Luego de que el gobierno de Javier Milei oficializara un Régimen de Retiro Voluntario para el personal de planta permanente de la Administración Pública Nacional (APN) centralizada y para los trabajadores con contratos por tiempo indeterminado alcanzados por la Ley 20.744, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestó su rechazó total al plan y anunció una movilización para este miércoles a las 17 a la Quinta de Olivos bajo la consigna “No se aguanta más”.

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La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1203/2026, firmado por el presidente Milei, Diego Santilli y Federico Sturzenegger, y publicado este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial, fecha en la que entró en vigencia. El universo alcanzado sería de 21.187 trabajadores. Quien adhiera no podría volver al Sector Público Nacional durante 8 años, y los cargos dados de baja no podrían cubrirse. Además, quienes tengan mandato sindical vigente, o sean candidatos a delegados, deberían renunciar al mismo para adherir.

El gremio no tardó en plantarse nuevamente contra el plan motosierra libertario al asegurar que "si hay intimidación, el consentimiento no es libre". El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que la medida implica "despidos extorsivos" y advirtió que el Gobierno "pretende utilizar la figura del mutuo acuerdo para no respetar el derecho a la estabilidad y evitar pagar las indemnizaciones que correspondan".

En ese sentido, Aguiar fue tajante: “Nuestro rechazo a los retiros voluntarios del Gobierno es total. Recordemos que en los '90 también dijeron que eran una oportunidad y el país se fundió y los compañeros terminaron haciendo cola en el trueque”. Asimismo, calificó como "una barbaridad" el hecho de que "las potenciales vacantes no se pueden cubrir por dos años" y dijo que "detrás está el negocio de las consultoras privadas".

“No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social. No se aguanta más. Al que vamos a retirar y no de manera voluntaria es a Sturzenegger”, aseguró el secretario general. De esta manera, señaló que los funcionarios del Gobierno "no lo están haciendo para ahorrar porque pagan miserias para que te vayas y después contratan una consultora de Sturzenegger para que haga lo mismo que hacías vos, pero cobrando millones de dólares por mes”.

En referencia a la movilización a Olivos, apuntó: “La Casa Rosada está vacía. No la pisan desde hace meses. Gobiernan desde Olivos y ahí los tenemos que ir a buscar”. La semana pasada, el Gobierno oficializó una reestructuración de la Secretaría General de la Presidencia. La medida reorganiza las competencias vinculadas con la administración de la Casa Rosada, las residencias presidenciales de Olivos y Chapadmalal, la preservación patrimonial, la seguridad y los traslados del jefe de Estado, bajo el argumento de responder a "razones de gestión".

Quiénes podrán adherir al nuevo retiro voluntario para empleados públicos lanzado por Milei

El régimen contempla tres grupos de beneficiarios, definidos según la edad de los agentes al 31 de octubre de 2026 y sus condiciones previsionales. El primero comprende a mujeres de 58 años o más y varones de 63 años o más que no cuenten con los aportes suficientes para acceder a la jubilación. En estos casos, podrán optar por una gratificación mensual equivalente al 60% de la remuneración bruta habitual, hasta reunir los requisitos jubilatorios previstos en el artículo 19 de la Ley 24.241, con un límite máximo de 36 meses. Durante ese período se mantendrán los aportes y las contribuciones correspondientes a la obra social y al sistema previsional.

El segundo grupo incluye a mujeres de entre 58 y 64 años y varones de entre 63 y 64 años que acrediten al menos 30 años de aportes. Para estos trabajadores, se establece una gratificación única equivalente a una remuneración mensual bruta por cada año de antigüedad, o fracción superior a tres meses, con un tope de 18 remuneraciones, más una suma adicional equivalente a cinco remuneraciones mensuales.

Por su parte, el tercer grupo comprende a mujeres de hasta 57 años y varones de hasta 62 años. En este caso, la compensación será equivalente a una remuneración mensual por cada año de antigüedad, con un máximo de 20 remuneraciones. A ese monto se sumarán cuatro remuneraciones adicionales para quienes acrediten menos de 15 años de permanencia en la planta permanente, o cinco remuneraciones adicionales para quienes cuenten con 15 años o más.

Quiénes quedan excluidos del retiro voluntario para estatales de 2026

Sin embargo, el régimen establece exclusiones e impedimentos para acceder al beneficio. Quedan fuera las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y policiales, la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Servicio Exterior, el personal civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Sistema Federal de Manejo del Fuego, las orquestas, los coros y el ballet nacionales, los cargos docentes y los cargos civiles con funciones en el exterior.

Asimismo, no podrán adherir, entre otros, quienes estén procesados por delitos contra la Administración Pública, tengan sumarios administrativos en curso, mantengan reclamos administrativos o judiciales contra el Estado vinculados con su relación laboral —salvo que desistan de ellos—, hayan iniciado el trámite jubilatorio o ya reúnan los requisitos para jubilarse. En el caso de quienes ejerzan mandatos gremiales vigentes, la adhesión exige la renuncia a la condición de delegado, cuya efectividad quedará sujeta a la aceptación del retiro.