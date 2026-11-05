El peronismo mantiene una ventaja en la intención de voto para la gobernación bonaerense y Axel Kicillof aparece entre los dirigentes con mayor reconocimiento para asumir la Presidencia de la Nación. Así lo señala una encuesta de la consultora La Marquilla, que midió las preferencias políticas de los bonaerenses y registró, al mismo tiempo, un elevado nivel de desaprobación de la gestión de Javier Milei.

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Uno de los principales resultados del estudio aparece al consultar a qué espacio político votarían los encuestados en una elección para gobernador. El peronismo alcanza el 45,5% de las respuestas, frente al 27,3% de La Libertad Avanza. La diferencia es de 18,2 puntos porcentuales. Más atrás aparecen el Frente de Izquierda, con el 6,1%; el PRO, con el 4,6%; y la Unión Cívica Radical, con el 2,5%. Un 13,9% todavía no sabe o no contesta.

La distancia se mantiene incluso al agrupar las fuerzas políticas. El peronismo y la izquierda reúnen el 51,7%, mientras que La Libertad Avanza, el PRO y la UCR suman el 34,4%.

Otro dato que surge del relevamiento es el nivel de definición electoral de cada espacio. Aunque el 13,9% de los bonaerenses todavía no sabe a quién votaría, al considerar únicamente a quienes ya eligieron un partido, el peronismo alcanza el 52,9% de las preferencias, frente al 31,7% de La Libertad Avanza. La distancia entre ambos espacios se amplía así a más de 21 puntos. En paralelo, el PRO y la UCR reúnen apenas el 7,1% entre los dos, mientras que la izquierda alcanza el 6,1%.

Kicillof, entre los dirigentes con mayor proyección

La encuesta también indagó quién tiene mayor capacidad y preparación para asumir la Presidencia. Axel Kicillof obtiene el 21,2% de las menciones y en conjunto, los dirigentes de ese espacio concentran el 54,5% de las respuestas, mientras que las figuras no peronistas incluidas en la consulta reúnen el 15,8%. El gobernador es el dirigente en actividad con mayor reconocimiento de capacidad.

En contraste con los resultados del peronismo, la evaluación de la gestión nacional muestra un nivel elevado de desaprobación. El 65,1% de los bonaerenses considera negativa la administración de Javier Milei, frente a un 24,8% que la evalúa positivamente. El 10,1% restante no sabe o no contesta.

Además, el rechazo tiene una intensidad marcada: el 56% de los encuestados califica la gestión de Milei como "muy mala", mientras que el 9,1% la considera "mala". Del lado de las opiniones favorables, el 13,6% responde "buena" y el 11,2%, "muy buena". El saldo entre evaluación positiva y negativa es de -40,3 puntos porcentuales.

El relevamiento se realizó entre el 14 y el 17 de octubre, sobre 1.200 ciudadanos argentinos mayores de 16 años en condiciones de votar en la provincia de Buenos Aires. La metodología fue IVR, mediante respuestas de voz interactiva, y el margen de error de referencia informado es de +/- 2,8%, con un nivel de confianza del 95 por ciento.