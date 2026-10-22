Arranca el juicio contra un exgerente de Mercedes Benz por el secuestro de dos trabajadores durante la dictadura

La presunta colaboración de un directivo de Mercedes Benz con la represión ilegal durante la última dictadura militar llega a juicio este jueves 22 de octubre. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de San Martín tiene previsto comenzar el debate contra Juan Ronaldo Tasselkraut, exgerente de producción de la empresa, acusado de facilitar el secuestro de dos trabajadores de la fábrica de González Catán, en La Matanza.

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La imputación lo señala como partícipe necesario de la privación ilegítima de la libertad de Héctor Aníbal Ratto y Diego Eustaquio Núñez, capturados en agosto de 1977. La fiscalía y las querellas sostienen que su intervención permitió a los militares identificar y localizar a trabajadores que participaban de los reclamos sindicales. Ratto sobrevivió, mientras que Núñez continúa desaparecido.

Según precisó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), querellante institucional en el proceso, durante la dictadura fueron secuestrados 18 empleados de Mercedes Benz vinculados con la actividad gremial. Solo tres sobrevivieron. El juicio contra Tasselkraut se concentra solo en los casos de Ratto y Núñez.

La persecución estuvo precedida por disputas entre los operarios y la empresa por salarios, condiciones laborales y ritmos de producción, recordó el CELS. Núñez integraba el “Grupo de los nueve”, un sector enfrentado con la conducción de SMATA.

Los secuestros y las pruebas contra el exgerente

Los testimonios previos de Ratto describen lo ocurrido dentro de la planta el 12 de agosto de 1977. Según relató, después de una asamblea, distintos superiores buscaron que saliera del establecimiento. Como se negó, Tasselkraut lo llamó a su oficina. Allí lo esperaban dos hombres de civil que se presentaron como policías. Finalmente, efectivos del Ejército se lo llevaron en un camión militar.

Ratto declaró además que, mientras permanecía retenido, escuchó al gerente transmitir por teléfono a los militares la dirección de Núñez. Su compañero fue secuestrado al día siguiente en su domicilio. Para la acusación, esos aportes fueron indispensables para concretar ambas capturas.

Tras pasar por la comisaría de Ramos Mejía, Ratto fue llevado al centro clandestino “El Campito”, en Campo de Mayo. Luego volvió a esa dependencia policial y recuperó la libertad el 8 de marzo de 1979. Núñez también estuvo en “El Campito” pero el 31 de agosto de 1977 fue trasladado a un destino desconocido y desde entonces permanece desaparecido.

Las audiencias del juicio contra Tasselkraut están previstas para los jueves por la mañana, de manera presencial, en Pueyrredón 3728, San Martín.