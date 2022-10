La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, tras el desalojo en Mascardi: "La conflictividad permanece"

Arabela Carreras también cruzó a la ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad luego de que denunciara que hubo violación a los derechos humanos en el operativo y afirmó: "Si tiene información, que haga la denuncia correspondiente"

La gobernadora Río Negro, Arabela Carreras, habló luego del desalojo de la comunidad mapuche en el predio de Villa Mascardi y pidió que las fuerzas de seguridad permanezcan en el lugar. "Tenemos que seguir trabajando, tenemos que entender que no es un conflicto finalizado, sí se ha restituido los bienes que habían sido usurpados, pero la conflictividad es permanece", afirmó Carreras en diálogo con Radio Con Vos.

Al asegurar que el conflicto, que tiene larga data, está lejos de haberse terminado, la gobernadora de Río Negro pidió que el comando conjunto permanezca en su provincia. "Creemos que el comando conjunto debe permanecer en Río Negro", opinó Carreras y explicó que el operativo de la semana pasada fue llevado adelante por orden de una jueza federal y ejecutado por fuerzas federales en un comando conjunto que se estableció a partir de la decisión del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. “Es una decisión que apoyamos porque hacía falta una decisión organizada y estable de las fuerzas federales en nuestras regiones”, consideró.

En una descripción sobre los últimos cinco años de conflicto, Carrera se refirió al “terror” al que fueron sometidos los vecinos de la zona. “Ha sido de gran tensión permanente los últimos cinco años porque esporádicamente se sufrían -en distintos lugares de la provincia y de la región, porque también ha ocurrido en Chubut y en Neuquén- hechos vandálicos como la quema de distintos edificios o agresiones o situaciones diversas, tanto en edificios públicos como en viviendas de privados”, describió, y aseguró: “La tensión fue creciendo al punto de que muchos vecinos vivían con un terror permanente”.

En diálogo con Radio con Vos la gobernadora habló de la necesidad de las fuerzas federales en la zona, en pos de lograr "pacificar": "Que volvamos a convivir en paz como lo hacemos con el resto de las comunidades, que si bien no están exentas de conflicto, la diferencia se da por la violencia que hemos vivido”.

El cruce con la ex ministra Elizabeth Gómez Alcorta

La ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, había cuestionado el operativo de desalojo realizado el martes pasado contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, motivo que la llevó a presentar su renuncia el viernes pasado. "Los hechos de público conocimiento desatados en Villa Mascardi por el desalojo ordenado contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, en el que se produjeron detenciones de mujeres y niñxs, con participación de las fuerzas federales me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político", expresó Gómez Alcorta en su carta de renuncia.

En una entrevista con diario Perfil, Carreras fue consultada sobre las voces que denunciaron que hubo situaciones de violación a los derechos humanos en el operativo y respondió: "Siempre hemos sido abiertos al diálogo y esta vez no será la excepción: vamos a participar en una mesa de conversación con los organismos de derechos humanos. Aquí no hay una cuestión antiindígena, tenemos vocación por la paz y la convivencia. De hecho, cada vez que una comunidad reclamó tierras y la Justicia le dio la razón, hemos sido totalmente respetuosos de ese fallo. Pero no vamos a avalar a grupos que cometen delitos, de ninguna manera. La violencia es violencia y el delito es delito".

Ante la pregunta precisa sobre los cuestionamientos de Gómez Alcorta, lanzó: "Ella sabrá. Si tiene información, que haga la denuncia correspondiente".