El mensaje de Juliana Awada a Macri por la indagatoria

La pareja del ex presidente eligió un posteo en Instagram para enviar su mensaje. No confirmó si irá a Dolores.

Juliana Awada publicó un mensaje en Instagram para dar apoyo al ex presidente Mauricio Macri, quien deberá enfrentar una declaración indagatoria en los juzgado de Dolores por la causa del espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan y del barco hundido Rigel.

"Siempre juntos ! Hoy más que nunca . Te amo", escribió Awada acompañando la publicación en Instagram con una foto donde se los observa relajados de vacaciones. La ex primera dama no adelantó si acompañará al ex presidente a la declaración indagatoria frente al juez de Dólores Martín Bava.

El show de Macri

Después de no responder en dos ocasiones al llamado a indagatoria del juez Martín Bava, Macri se presentará pero armará un show para eso: dirigentes del PRO contrataron 400 micros para "ir a bancar" a Macri una suerte de caravana hacia Dolores.

Desde temprano en la mañana del jueves, ex funcionarios macristas compartieron imágenes en las redes sociales anunciando su viaje a Dolores para estar presente junto a Macri.

Con Hernán Lombardi junto a Patricia Bullrich y Fernando Iglesias a la cabeza, la convocatoria fue lanzada en redes sociales y, según detalló LPO, el PRO contrató 400 micros de larga distancia para llevar a la gente a Dolores para que "lo banquen a Macri en la indagatoria", como detalla el flyer que se difundió entre los dirigentes.

Según fuentes del PRO, los colectivos trasladarán desde el Conurbano y el interior de la provincia de Buenos Aires a la gente que va a partir del acto a las 11 en Dolores mientras Macri declare ante el juez Martín Bava en la causa por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Desde el macrismo esperan que el exmandatario también de unas palabras al público a la salida de la indagatoria.

Después de faltar a dos citaciones, el ex presidente decidió presentarse ante el juez Martín Bava a quien no dejó de criticar. En una entrevista difundida por el Twich PRO, dijo que el kirchnerismo lo metería preso "si pudiera", porque hay "casi como una obsesión muy difícil de entender" sobre su persona. Después de recaer en el discurso de la persecución, quiso analizar que hubo personas que no gustaron de su Gobierno "pero nadie puede dudar de nuestra intencionalidad" donde "nadie abusó del poder", lo que le da "mucha tranquilidad" porque "ni mandé a espiar a los familiares del ARA San Juan ni a nadie".