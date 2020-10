El ARA San Juan estuvo incomunicado porque Aguad no pagó Claro

Los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan no tuvieron comunicación con la base de la Armada horas antes de la implosión porque el Ministerio de Defensa no había pagado una deuda con la telefónica Claro por el servicio. El dato fue revelado a El Destape por la abogada de parte de los familiares de los tripulantes Valeria Carreras quien precisó que la información surgió luego de una allanamiento al edificio Libertad de la Armada.

Al no tener pagos los servicios de telefonía móvil internet, los mensajes que envíaban los submarinistas del Ara San Juan no eran recibidos en tierrra por las bases de la Armada, de manera que tuvieron que comunicarse por medio del sistema satelital. El problema es que no es inmediato y que no queda grabado.

"Una de las comunicaciones que hicieron desde el submarino duró 6 minutos, pero en la transcripción que hizo el capitán Correa solo figura que dijeron que tenían un principio de incendio en las baterías y que iban a hacer inmersión porque había un temporal. ¿Eso hablaron durante 6 minutos? ¿Nada más? con el sistema telefónico hubiera quedado todo grabado", explicó Carreras.

El allanamiento a la sede de la Armada en el Edificio Libertad fue realizada en diciembre de 2017 por orden de la jueza de la causa Martha Yañez. De acuerdo al testimonio de Carrera allí se encontraron que no hubo comunicación de la Armada los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2017 por un corte del servicio.

El 15 de noviembre, día de la implosión del submarino, la Armada intentó comunicarse con el submarino 140 veces y no obtuvieron respuestas. Antes del hundimiento, desde la nave intentaron mediante el satélite de Tesacom llamaron en once oportunidades, de las cuales en seis pudieron obtener respuesta.

Los familiares apuntan contra los responsables de haber dejado sin comunicación al submarino. El entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, y al contraalmirante Osvaldo Andrés Vernazza, director de Comunicaciones e Informática de la Armada.

Cómo sigue la causa por la tragedia

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia convocó para este jueves 29 de octubre a la audiencia de apelaciones contra el fallo de primera instancia que dispuso el procesamiento de seis altos mandos de la Armada y rechazó investigar las eventuales responsabilidades de los integrantes del Poder Ejecutivo nacional y de los jefes de esa fuerza en el hundimiento del Ara San Juan ocurrido en 2017.



La audiencia, que debió ser diferida durante meses como consecuencia del aislamiento social impuesto como medida sanitaria ante el avance del coronavirus, se llevará a cabo a partir de las 10 en el Centro Cultural municipal y se celebrará en formato mixto: algunas partes estarán presentes en el lugar y otras asistirá por videoconferencia, informaron fuentes judiciales.



Se trata del expediente en el que se investigan las causas y eventuales responsabilidades penales derivadas del hundimiento del submarino ARA San Juan. La audiencia será presidida el camarista federal Javier Leal de Ibarra quien integra el tribunal de apelaciones junto a los magistrados Aldo Suarez y Hebe Corchuelo de Huberman.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia deberá definir si los seis procesamientos a los marinos son correctos; si Macri, Aguad y Srur deberían haber sido procesados; si están bien hechas las imputaciones y si la investigación está cerrada o restan revelarse datos.