ARA San Juan: Macri se apoya en la Cámara Federal y presiona para sacar al juez

Tras entregar su escrito en Dolores, el ex presidente quiso hacer una defensa de su situación judicial y atacó a Martín Bava. Dijo que la Cámara Federal de Mar del Plata tiene que correr al magistrado porque "no es competente".

El ex presidente Mauricio Macri no respondió preguntas en la citación ante el juez Martín Bava y solo entregó un escrito en su declaración indagatoria en Dolores. Es en la causa en la que se lo investiga por espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan que fallecieron trágicamente. Además, apunta a la Cámara Federal de Mar del Plata para que corran al magistrado.

Luego de lo que fue la entrega de un escrito en Dolores, el ex presidente quiso hacer una defensa y aseguró que el ex magistrado estaba "muy apurado" por procesarlo porque, supuestamente, tiene que "cumplir con ese mandato que tiene de algún lado". En ese sentido, contó que hubo un pedido hacia la cámara "para que estudie si se puede recusar o no al juez" y también aseguró que no "hará nada" hasta que la cámara diga "como va a responder". Más allá de esos comentarios, vale recordar que la Cámara Federal de Mar del Plata aceptó analizar al juez.

La presentación de Macri en la Cámara Federal tiene que ver con que, según él, Bava trabaja con falta de imparcialidad e independencia. Luego de la presentación, en una charla con TN añadió: " El (por Bava) estaba muy apurado por procesarme cumplir con ese mandato que tenia". Además añadió: "Tiene una terea por cumplir del kirchnerismo. Que se puso en una obsesiva que se profundizó en este año y medio". Por otro lado, reveló que, en el momento que se cruzó con el juez le dijo: "Usted se equivocó".

En el mismo sentido, volvió a decir que el juez Bava no solo "es parcial" sino que también "lo prejuzgó". Además, lo acusó de "incompetente porque nada de los hechos que se están investigando se llevó a cabo en Dolores. Los hechos se tienen que investigar en Capital Federal o Caleta Olivia".

Como contrapunto, la querella que representa a la mayoría de los deudos de los tripulantes del submarino ARA San Juan en la causa que investiga espionaje a los familiares pidió este miércoles "tomar intervención activa" en la audiencia del próximo 12 de noviembre porque se opone a la recusación del juez Martín Bava y manifestó su solidaridad por la "violencia física contra C5N" ejercida por el expresidente Mauricio Macri al ingresar a la sede municipal en Dolores. En esa línea, mencionaron que "quien fuera Presidente al momento de desaparecer el submarino con toda su tripulación, desde la falta de contención ante la muerte de sus afectos, el ocultamiento hasta el espionaje ilegal sumado a los términos cargados de agresión y faltas de respeto a las víctimas, presentes en sus declaraciones y escritos".