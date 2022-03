Alberto Fernández, sobre la lucha contra la inflación: "Es el principal desafío del Gobierno"

El presidente Alberto Fernández abre el 140º período de sesiones ordinarias del Congreso. Ya habló sobre la guerra en Ucrania, inflación, campaña de vacunación y la reactivación de la economía.

El presidente Alberto Fernández abre a partir de las 12 el 140° período de sesiones ordinarias del Congreso, con un discurso que despierta expectativas por las circunstancias que atraviesan el país y el mundo, en la que será su tercera visita al Parlamento al mando del Ejecutivo. Tendrá como ejes el acuerdo con el FMI y la ratificación del crecimiento económico como las prioridades de su gestión para el segundo tramo de su mandato.

Fernández comenzó su discurso haciendo referencia a la invasión de Rusia en el territorio ucraniano y afirmó que "el mundo está conmovido" y que "la paz del mundo se altera por la invasión militar de la Federación Rusia sobre Urania". "El fantasma de una guerra vuelve a levantarse", dijo al hablar ante la Asamblea Legislativa y pidió hacer un minuto de silencio, por los muertos por la pandemia del coronavirus y la guerra.

En el plano loca, aseguró que "enfrentar la inflación es el principal desafío que tiene el Gobierno" , y consideró que "hay datos y logros que indican una recuperación de la economía" en los últimos meses.

Con un discurso elaborado a partir de los informes de cada ministerio, con la colaboración del secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; y el asesor presidencial Alejandro Grimson, el mandatario reivindicará la recuperación de la actividad económica del último año y pondrá el foco en la creación de empleo genuino como otro de los objetivos a consolidar en los próximos dos años.

Fernández también se referirá en su mensaje a la guerra entre Ucrania y Rusia, una crisis humanitaria que se prolonga y preocupa a todo el planeta pero que, además, tiene repercusiones globales en los precios de los commodities de la energía y los cereales, por lo que podría impactar en la actualidad económica de la Argentina.

Sobre este punto, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, adelantó a Télam hace unos días que el jefe de Estado abordará la escalada a partir de uno de los principios que caracterizó a la política exterior argentina en los últimos años: "la integridad territorial".

Ese concepto fue ayer esgrimido por el canciller Santiago Cafiero durante la exposición que formuló en el Consejo de DDHH de la ONU y desplegado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de un hilo de Twitter.

Cerruti señaló que Fernández reafirmará la política de Estado de Argentina ante controversias de esta dimensión, consistente en la necesidad de salvaguardar "integridad territorial", la "seguridad de los Estados" y el "respeto a los derechos humanos" como condiciones que garantizan "soluciones justas a los conflictos".

Qué dirá Alberto sobre el acuerdo con el FMI

Fronteras adentro, la apertura de la actividad del 140° período de sesiones ordinarias del Parlamento estará atravesado por la voluntad del Frente de Todos (FdT) de darle ratificación parlamentaria al acuerdo final con el organismo, una compromiso que la coalición oficialista asumió al impulsar y sancionar en 2021 la ley 27612, que obliga a autorizar en el Congreso cualquier refinanciación de la deuda con el FMI.

La expectativa también está concentrada en si el Presidente anunciará hoy el envío al Congreso del proyecto final del acuerdo con el Fondo o si esperará uno o más días para diferenciar el mensaje del 1° de marzo de esta cuestión, para de ese modo privilegiar el anuncio de los objetivos, entre ellos -por citar un caso- la reconversión de los planes sociales en empleo genuino al igual que dos proyectos de ley vinculados a la Salud Mental y el cambio climático.

Por otro lado, la Asamblea Legislativa tendrá un rasgo nuevo respecto a la del 2021 ya que se flexibilizaron las restricciones que imponía la pandemia de coronavirus producto de la caída de contagios y con la mayoría de la población vacunada con esquema completo, lo que quedó reflejado en el decreto de convocatoria que se publicó en el Boletín Oficial.

Cerruti, en ese sentido, definió a la jornada de hoy como "un 1° de marzo particular" en el que "lo más fuerte ha quedado atrás", aunque con la cautela de que la pandemia -advirtió la portavoz- "no está terminada hasta que no estemos seguros de que no haya nuevas olas y nuevas posibilidades de contagio".

Por su parte, el titular de la bancada del FdT en la Cámara baja, el santafesino Germán Martínez afirmó en declaraciones a Télam que el mensaje del jefe de Estado "tendrá una mirada hacia adelante, una mirada hacia el futuro, tratando de marcar cuáles son los pasos que vienen y los desafíos que tenemos como país".

"El Gobierno viene tratando de sacar a la Argentina del infierno desde que asumió y tiene la obligación de seguir pensando hacia adelante, pensando cuáles serán los pasos con los que nos trazamos cuando asumimos", sostuvo, para luego recordar que el Presidente viene planteando que "el acuerdo con el Fondo es un paso más, ni el primero ni el último".

Fernández de Kirchner será la encargada de abrir la jornada junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pero antes de anunciar la visita del jefe de Estado se repetirá la tradición de recibirlo en la explanada de la calle Entre Ríos y de firmar el libro de actas en el Salón Azul del Senado, para lo cual se designarán a los diputados y senadores que integrarán las comisiones de Exterior e Interior.

En las afueras del Palacio Legislativo, entretanto, acompañará al Presidente una concentración conformada por el Partido Justicialista y otros espacios políticos del oficialismo, más gremios de la CGT y movimientos sociales, una convocatoria que se formalizó en las últimas horas a través de un posteo del jefe de gabinete Juan Manzur en su cuenta oficial de Twitter.

La actividad se podrá seguir en los siguientes canales:



En TV: Diputados TV



En la web: dtv.diputados.gob.ar



YouTube: Hcdn.tv



FB: /diputados.argentina