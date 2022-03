Duro discurso de Alberto Fernández en la cara del PRO por el FMI: "Más de 5 minutos"

El presidente pidió seguir investigando el origen del endeudamiento durante el gobierno de Mauricio Macri. El PRO estalló y se fue.

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, pidió seguir investigando el origen del endeudamiento externo durante el gobierno de Mauricio Macri. Ese hecho generó que el PRO estalló y se fue del Congreso. El presidente recordó además una lamentable frase del ex mandatario de Cambiemos sobre qué habría hecho él para acordar con el FMI por la deuda de 44 mil millones de dólares que tomó su propio gobierno.

Fue en el recinto durante la apertura de las sesiones ordinarias. El mandatario arrancó con una frase contra el macrismo: "En el contexto mundial que vivimos y teniendo en cuenta la magnitud de los compromisos que asumió Argentina y que buscamos modificar, defender los derechos de nuestro pueblo demanda mucho más que cinco minutos". Esta última frase fue en referencia a los dichos de Mauricio Macri, quien afirmó que si él seguía como presidente arreglaba la deuda en ese lapso.

En su discurso, Alberto afirmó: "El año pasado, a través del Decreto 8/2021 instruí a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre este endeudamiento".

Luego, fue contundente sobre este tema: "Este acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber como ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables de tanto desatino".

El macrismo se paró, empezó a gritar y empezó a retirarse del lugar. No todo Juntos por el Cambio lo hizo. Sino las espadas de Macri y Patricia Bullrich en el Congreso. Con Waldo Wolff y Fernando Iglesias a la cabeza.

Luego, lo increpó al mandatario el presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, quien empezó a gritarle a Fernández. Y el Jefe de Estado le respondió: "Yo no miento Alfredo, me conocés, yo no miento".

Hoy, el presidente Alberto Fernández detalló el acuerdo con el FMI y anunció que es inminente el envío al Congreso y dijo: "A partir de esta semana esperamos que esté en manos de los legisladores y las legisladoras nacionales considerar la aprobación del acuerdo que se alcance con el staff del FMI".

"Logramos un entendimiento inusual en el marco de un programa con el FMI. Es un acuerdo sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los años del programa. Esto nos pone en un camino transitable para nuestro país con mayor previsibilidad, certezas y visión de futuro", confirmó el presidente en la apertura de sesiones ordinarias.