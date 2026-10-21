En la previa a la visita del papa León XVI, la Iglesia encaró este martes una jornada de reuniones con los distintos bloques del Congreso para expresar su preocupación por el ajuste en discapacidad y la posibilidad de que la Cámara de Diputados consolide la motosierra contra ese sector en lugar de prorrogar la emergencia en el área que garantiza partidas y le permite a las familias acudir judicialmente. Hubo tensión en el encuentro con La Libertad Avanza (LLA) y bloques aliados.

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Los representantes de la Pastoral Social del Episcopado se reunieron con todos los bloques. “Por tener superávit fiscal no se puede tener bancarrota humana”, parafrasearon al Papa Francisco en la reunión más dura que se extendió hasta la noche. Escuchaban diputados libertarios como Laura Rodríguez Machado y aliados como Oscar Zago o el misionero Oscar Herrera Aguad.

“Nuestro mensaje es destrabar la situación que está atravesando la discapacidad. No podemos decir con qué proyecto pero obviamente de fondo es que sigamos con la ley de emergencia”, señala uno de los presentes. El mensaje se produce cuando las señales del Vaticano indican que la visita del Papa a la Argentina va a concretarse pese a la operación del Sumo Pontífice. También horas antes de que la Cámara Baja discuta si se aprueba la prórroga de la ley de emergencia vigente o la propuesta del Gobierno que reafirma el ajuste detrás de la cáscara de una “propuesta superadora”.

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El temor en los sectores que defienden a la discapacidad es que la iniciativa libertaria es “una manera de embarrar el asunto”. Los diputados oficialistas sostuvieron que copiaron la ley de emergencia. “¿Pero si es una copia por qué no prorrogan la original?”, les preguntaron. No hubo respuesta. Tampoco se habló en base al texto definitivo del dictamen, que es motivo de consulta entre la Iglesia, las organizaciones de discapacidad y los propios legisladores que lo firmaron. Los supuestos cambios se estiran hasta último momento y crece la desconfianza.

“Estamos siguiendo con mucha preocupación estas cuestiones legales porque afectan de manera particular a las personas de todo el país. Nos afecta en el servicio que le damos a las personas y su inclusión educativa. Es su calidad de vida. Hay gente que padece y sufre una situación muy dura”, expresó desde Roma, Monseñor Jorge Lozano, esta mañana en diálogo con Infobae.

El Episcopado intenta incidir en la discusión amparados por la proximidad del arribo papal. Hace dos semanas se reunieron con autoridades en el Ministerio de Salud y ahora hicieron lo propio con los Diputados.

Desde aquel primer encuentro con el Ejecutivo no hubo avances en el listado de reclamos pero ayer los oficialistas transmitieron que las compensaciones están listas para pagarse. Escuchaban el secretario Ejecutivo de la Pastoral Social, Fernando Barilatti; el director del Cottolengo Don Orione, Jorge Silanes y María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad, constituida recientemente con representantes de Pastoral Social, Pastoral de la Salud y Cáritas.

“No acordamos nada con ningún bloque”, fueron explícitos desde el sector eclesiástico.

“Tenemos que se inicie un nuevo trámite legislativo a esta altura del año y que después el Ejecutivo vete la ley de manera total o parcial”, aclaran. El riesgo es quedarse sin emergencia y sin ley de discapacidad. Además, enumeran que existen una serie de pasos previos en el tratamiento de estos proyectos que no se cumplieron según lo dictado por la convención internacional para las personas con discapacidad. Hay instancias de consulta obligatorias como el consejo federal de discapacidad.

“Venimos de tres años de vulnerar derechos de manera sistemática, es difícil tener confianza”, reconocen en el sector. “La discapacidad no es gestionar sobre finanzas o del petróleo, hablamos de humanidad y de una humanidad que no puede pasarse por encima”, analizan.

Los encuentros también se llevaron adelante con otros espacios políticos, como Unión por la Patria y Provincias Unidas, donde encontraron mayores puntos de coincidencia.